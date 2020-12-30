انفجارات مروعة تستقبل الحكومة اليمنية الجديدة.. مغردون: اليمن بلد ضائع ألحقته إيران بالبلدان المدمرة التي دخلتها

شهد مطار عدن الدولي فى اليمن انفجارات بسبب استهدافه بواسطة قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا، بالتزامن مع وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة، ما خلف عشرات القتلى والمصابين بينهم صحفيين وإعلاميين.

وأكد مغردون على موقع التدوين المصغر "تويتر"، أن اليمن بلد ضائع، ألحقته إيران بالبلدان المدمرة التي دخلتها ونشرت بها الإرهاب والفتن وغير ذلك من الجرائم الخبيثة.

ووقع الهجوم الإرهابي بعد يومين من أداء الحكومة اليمنية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادى، وبالتزامن مع وصول طائرة تقل أعضاء الحكومة.

وقال شهود عيان، إن الانفجار تخلله إطلاق نار من جهات لم يتم تحديدها حتى الآن، وتم بواسطة 3 قذائف، إحداها استهدف مدرج المطار، والآخر الصالة الرئيسية.

وأشار إلى أن غالبية الضحايا سيكونوا على الأرجح من الصحفيين والإعلاميين الذين كانوا فى محيط الطائرة لدى وصول الوزراء الجدد.

وتحدثت تقارير إعلامية عربية عن سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء الانفجار، فيما ذكر شهود عيان، أن الوزراء فى الحكومة الجديدة نقلوا عقب الانفجار إلى قصر المعاشيق في عدن.



ومن المفترض أن تبدأ الحكومة اليمنية الجديدة أعمالها، الأربعاء، برئاسة معين عبد الملك.

وأشار مغردون إلى أن إيران تسعى لإحباط وإفشال اتفاق الحكومة اليمنية الجديدة، عبر عملائها من ميليشيات الحوثي الموالية لنظام الملالي الإيراني.

وطالب مغردون التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بالقضاء على ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في اليمن، فهي سبب كل هذا الدمار في اليمن.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال مغردي موقع التدوين المصغر "تويتر"، على انفجارات مطار عدن لحظة وصول وزراء الحكومة اليمنية الجديدة:

وقال حساب، "@harbi133"، " بلد ضائع .. ألحقته إيران بالبلدان المدمرة التي دخلتها إيران!".



وأضاف، حساب، "@l9l66l"، " إيران تسعى لإحباط وإفشال اتفاق الحكومة، لكن لها سنوات لم تستطيع أن تحقق أهدافها باليمن والتحالف شغال دك وحرق في القواعد والمنصات الإيرانية باليمن".



وتابع حساب، "@amar80002"، " اليمن للأسف صار منطقة صراع للقوى إقليمية وتصفية حسابات على حسابنا".



وذكر حساب، "@AbuDhabi81"، " الإخوان هم رمز الاغتيالات والتفجيرات والخيانات وبإذن الله هذه المرة ما بتعدي بسهوله بعد طردهم من الجنوب بأكمله".





