ائتلاف “النصر” يحذر من تحويل العراق إلى “ساحة حرب” مفتوحة

حذر ائتلاف النصر، الاثنين، من تحويل العراق الى “ساحة حرب” مفتوحة، فيما طالب بحصر السلاح بيد الدولة.



وذكر الائتلاف في بيان، أن “أي تصرف خارج إرادة مؤسسات الدولة هو خروج عن القانون وتمرد على الدولة وشرعيتها ومصالحها، وهذا ما عبّرت عنه المرجعية الدينية العليا عندما طالبت باتخاذ إجراءات مشددة لحصر السلاح بيد الدولة، والوقوف بحزم أمام التدخلات الخارجية في شؤون البلد”، مطالباً جميع القوى بـ “الامتثال لمنطق الدولة والاحتكام الى شرعيتها، بما فيه الالتزام الحقيقي والجاد لحصر السلاح بيدها ووفق قوانينها ومؤسساتها”.