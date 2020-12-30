بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 30 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
وزير الطاقة الإيراني للكاظمي: تم قطع الغاز لأسباب فنية.. ونشطاء ساخرون: أمور فنية.. تتعلق بالدولار! انفجارات مروعة تستقبل الحكومة اليمنية الجديدة.. مغردون: اليمن بلد ضائع ألحقته إيران بالبلدان المدمرة التي دخلتها 3 انفجارات في مطار عدن لحظة وصول الحكومة اليمنية الكاظمي ينخرط مع الصدر في "الاختبار الأخير".. ومغردون: لعبة من صنع إيران صالح يبحث مع بلاسخارت تعزيز سلطة الدولة بالعراق.. ونشطاء: من يقتل ويخطف هي حكومتكم وميليشياتكم بشكل علني! متحدث الصدر: دول مستفيدة من وضع العراق الحالي.. ونشطاء: بالطبع دولتك الثانية إيران بسبب العملاء من أمثالكم الكاظمي: العراق على مفترق طرق.. ونشطاء: ممكن توضيح لمفترق الطرق .. ما هي تلك الطرق ؟ التخطيط: نسبة الفقر في البلاد وصلت إلى 32%.. ونشطاء: أكثر من 60 % فغالبية الناس في العراق مشردين الكاظمي: لن نسمح للسلاح المنفلت بالتحرك بالعراق.. ونشطاء: احمي أذنك الأول ولماذا لم تحاسب قتلة المتظاهرين؟ وقفة احتجاجية أمام البنك المركزي ببغداد.. والمتظاهرون: نطالب بإقالة محافظ البنك لأنه يريد تجويع الشعب
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 30 كانون الأول 2020 04:05 م

أول تعليق من رئيس الوزراء اليمني عقب انفجار مطار عدن

1
أكد رئيس حكومة اليمن الجديدة معين عبد الملك، الأربعاء، نجاة جميع أعضاء حكومة من انفجار مطار عدن.

وقال عبد الملك في تصريحات صحفية  إن “الهجوم الإرهابي لن يزيدنا إلا إصرارا على القيام بواجباتنا حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار”.

واكد عبد الكلك في تصريحاته، أن “جميع أعضاء الحكومة بخير”.




يشار الى ان انفجارين عنيفين هزا اليوم الأربعاء مطار عدن بالتزامن مع وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية الجديدة إليه.





أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
12201813134329852559608

مقتل 5 أشخاص في انفجار ضخم بمطار عدن الدولي 30 كانون الأول 2020 03:25 م

الصحة العالمية

الصحة العالمية: ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا مستمر 29 كانون الأول 2020 03:34 م

8201829132358561660479

اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي تحضيرًا لقمة الرياض بداية 2021 29 كانون الأول 2020 11:28 ص

ترامب

ترامب يعلن موعد عودته لواشنطن.. ويوجه رسالة لأنصاره حول نتائج الانتخابات 28 كانون الأول 2020 11:41 ص

1

الشرطة الأمريكية تحدد هوية المشتبه به في تفجير ناشفيل 28 كانون الأول 2020 11:06 ص

ترامب

ترامب يوقع تشريع حزمة مساعدات جائحة كورونا والإنفاق 28 كانون الأول 2020 10:45 ص

ألغام

العثور على 6 ألغام بحرية زرعتها ميليشيا الحوثي الإيرانية شمال غرب البحر الأحمر 27 كانون الأول 2020 12:51 م

المجلس الخليجي

العاهل السعودي يدعو قادة مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في قمة الرياض 27 كانون الأول 2020 09:46 ص

التعليقات