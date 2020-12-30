أول تعليق من رئيس الوزراء اليمني عقب انفجار مطار عدن

أكد رئيس حكومة اليمن الجديدة معين عبد الملك، الأربعاء، نجاة جميع أعضاء حكومة من انفجار مطار عدن.



وقال عبد الملك في تصريحات صحفية إن “الهجوم الإرهابي لن يزيدنا إلا إصرارا على القيام بواجباتنا حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار”.



واكد عبد الكلك في تصريحاته، أن “جميع أعضاء الحكومة بخير”.









يشار الى ان انفجارين عنيفين هزا اليوم الأربعاء مطار عدن بالتزامن مع وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية الجديدة إليه.











