مقتل 5 أشخاص في انفجار ضخم بمطار عدن الدولي

أفادت تقارير بوقوع انفجارات في مطار مدينة عدن اليمنية بعد وقت قصير من هبوط طائرة تقل أعضاء الحكومة الجديدة في البلاد.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر أمني محلي قوله إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب عشرات في الهجوم الذي حدث الأربعاء.

وأضاف مصدر أمني محلي أن ثلاث قذائف هاون سقطت في صالة المطار. وعرض التلفزيون السعودي الرسمي "إخبارية" صور لسيارات مدمرة وقد تحطم زجاجها، وأعمدة من الدخان الأبيض متصاعدة من مكان الحادث.

وتشكلت الحكومة الجديدة في محاولة لرأب الصدع الخطير بين العناصر الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي والقوات الانفصالية الجنوبية.



ومن المفترض أن يكون الطرفان حليفين في الحرب ضد جماعة الحوثي المتمردة، التي تسيطر على جزء كبير من شمال اليمن.