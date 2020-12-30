3 انفجارات في مطار عدن لحظة وصول الحكومة اليمنية

بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة إلى عدن، اليوم الأربعاء، وقعت 3 انفجارات بقذائف هاون استهدفت المطار بعد قليل من هبوط طائرة تقل جميع الوزراء، باستثناء وزير الدفاع.

وقالت وسائل إعلام، إن الانفجار وقع داخل صالة المطار قبل نزول الوزراء من الطائرة، مشيراً إلى وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى، من بينهم نائب وزير النقل في عدن ومسؤول آخر محلي، وإصابة عدد كبير من الطواقم الإعلامية التي كانت بانتظار الطائرة.

كما أكد أن الانفجار كان ضخما، وصاحبه إطلاق نار، مشيراً إلى أن هناك معلومات أولية عن احتمال أن تكون طائرة مسيرة استخدمت في الهجوم.

وحول سلامة الوزراء، قال مصدر، "لم يتعرضوا لأذى"، وتم نقلهم إلى قصر المعاشيق في العاصمة اليمنية المؤقتة بعد الانفجار، مبيناً أنهم كانوا في الطائرة لحظة التفجير.



إلى ذلك، شنت القوات الأمنية حملة تفتيش واسعة في الأحياء السكنية الواقعة قرب المطار، وأقامت عددا من نقاط التفتيش.



يشار إلى أن هذا الاستهداف جاء قبيل أن تستأنف الحكومة اليوم عملها كما كان مقرراً سابقا، في حين تواجه تلك الحكومة الجديدة التي يرأسها معين عبدالملك وتتكون من 24 وزيرا، جملة من التحديات، على رأسها الملف الأمني في المناطق المحررة.