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الأربعاء, 30 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 30 كانون الأول 2020 01:31 م

الكاظمي ينخرط مع الصدر في "الاختبار الأخير".. ومغردون: لعبة من صنع إيران

الصدر والكاظمي

كشفت مصادر سياسية مطلعة، عن مؤشرات تحالف يجمع بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وذلك في ما يسمى "الاختبار الأخير" لفرض النظام وهيبة العراق.

في المقابل، رد مغردون على موقع التدوين المصغر "تويتر"، على مؤشرات ذلك التحالف، بأنه لعبة من صنع إيران حتى يبقى الوضع على ما هو عليه، فذلك مجرد تدوير للقوى التابعة لإيران.

وأشار مراقبون إلى أن الكاظمي احتاج إلى ظهير سياسي يوفر له غطاءً للمواجهة، قبل أن يعتقل مسؤولاً بارزاً عن مجموعة لإطلاق الصواريخ، ينتمي إلى ميليشيا عصائب أهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي، ففتح قناة اتصال مع الصدر لإبلاغه بنوايا المواجهة، مدركاً التحالفات الهشة بين زعيم التيار الصدري ومن يريد مواجهتهم.

وتقول مصادر سياسية، إن الكاظمي كلف رئيس جهاز الأمن القومي، قاسم الأعرجي "كتلة بدر"، التفاوض مع قادة الفصائل لإعادة ضبط الهدنة مع المصالح الأميركية في العراق.

وكشفت تلك المصادر، أن الصدر تلقى مؤشرات سلبية من قادة أحزاب شيعية بشأن دعوته إلى ترميم البيت الشيعي، أبرزهم نوري المالكي وعمار الحكيم وهادي العامري الذين استبعدوا جميعهم الانضمام إليه.

و وجد زعيم التيار الموقف الحرج للكاظمي فرصة متاحة لاستعمال مهاراته في تحقيق مكاسب سياسية على طريق ما يقول الصدريون إنها استراتيجيتهم للاستحواذ على السلطة، بغالبية برلمانية، وبرئاسة الوزراء المقبلة.

وأشار مغردون، إلى أنا ما يحدث هو لعبة يلعبونها على الشعب العراقي لصالحهم، فكل ما يهم السياسيين الفاسدين والمسؤولين هو المناصب والمكاسب وترضية إيران.

وأكد مغردون، أن العراق لن يحلم بالاستقرار طالما أن هادي العامري والمالكي وقيس الخزعلي والصدر يعبثون بأمن العراق أقولها بصراحه إذا لم يكن الكاظمي مستعد للأمور فلا طائل من عودة العراق إلى ما كان عليه قبل ٢٠٠٣ .

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال مغردي موقع التدوين المصغر "تويتر" على تحالف الكاظمي والصدر:

وقال حساب، "@Sha_nagba_imuru"، " تصريحات الكاظمي وتهديدات الميليشيات والصدر كلها كلام في كلام.. لعبة من صنع إيران حتى يبقى الوضع على ما هو عليه.. مجرد تدوير للقوى التابعة لإيران".


وأضاف، حساب، "@DulaimyHussam"، " دائما يلعبون لعبة على الشعب العراقي الفقير الذي لا حول ولا قوه ولكن الله لهم بالمرصاد".


وتابع حساب، "@hshhsjwu"، " أكيد الكاظمي مرشح الصدر وفي إحدى تغريداته، قال السيستاني خلصكم من عادل عبد المهدي وأنا جئت بالكاظمي وحتى عادل عبد المهدي مرشح سائرون والفتح كما هو الحال للكاظمي مرشح عمار والصدر والعامري".

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