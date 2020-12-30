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الأربعاء, 30 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 30 كانون الأول 2020 12:44 م

ارتفاع الذهب مع تراجع أسعار الدولار

الذهب

ارتفعت  أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، إذ تراجع الدولار، فيما تجاهل المستثمرون قرار زعيم الأغلبية الجمهورية بإرجاء اقتراع في مجلس الشيوخ الأمريكي على مدفوعات أكبر للتخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1881.62 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 05.48 بتوقيت غرينتش، وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1886.20 دولار.
وقال مايكل لانجفورد المدير لدى إير جايد لاستشارات الشركات: ”الدولار الضعيف يكفي لخلق زخم صعودي محدود لكي تبقى الثقة في الذهب“

وحوم الدولار قرب أدنى مستوى في أكثر من عامين، إذ نحى المتعاملون جانبا قرار ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ بإرجاء اقتراع على زيادة مساعدات للتخفيف من تداعيات كوفيد- 19 إلى ألفي دولار.
وقال لانجفورد إن التحفيز النقدي بقيمة ألفي دولار سيمضي قدما في الأغلب؛ ما سيكون إيجابيا للذهب، مضيفا أن المعدن يحتاج إلى محفز غير متوقع لكي يشهد صعودا كبيرا.
ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة الناجمين على الأرجح عن إجراءات التحفيز الكبيرة التي يجري الكشف عنها للحد من تأثير الجائحة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5% إلى 26.31 دولار للأوقية، وربح البلاتين 0.6% إلى 1055.62 دولار وزاد البلاديوم 0.8% إلى 2346.18 دولار.

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