الجيب واحد ... إيران تهدف لشراء لقاحات كورونا بأموالها لدى العراق

قال وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، اليوم الأربعاء، إن بلاده تهدف لشراء لقاحات ضد فيروس كورونا، بأموالها من مبيعات الغاز الطبيعي إلى العراق، التي لا يمكنها تحويلها بسبب العقوبات الأمريكية على المصارف الإيرانية.

وأضاف أردكانيان في تصريح لوكالة أبناء ”إرنا“ الإيرانية، أنه توصل لاتفاق مع المسؤولين العراقيين حول سحب الأموال الإيرانية المحتجزة في العراق بسبب العقوبات الأمريكية.

وأكد أنه اتفق مع المسؤولين خلال زيارته إلى العراق يوم أمس، على استخدام تلك الأموال لشراء لقاحات كورونا من شركة أوروبية.