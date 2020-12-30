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الأربعاء, 30 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 30 كانون الأول 2020 12:22 م

تركوه يغرق واكتفوا بتصويره.. شاهد الفيديو الذي هز الشارع العراقي لانتحار مسن من أعلى جسر الزبير!

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أقدم مسن عراقي على الانتحار برمي نفسه من جسر الزبير في النهر بمحافظة البصرة  جنوب البلاد، في واقعة هزت الرأي العام.
وأظهر مقطع مرئي رجلًا كبيرًا في السن يقف على حافة جسر الزبير في محافظة البصرة، فيما تحدث صاحب الفيديو عن نية الرجل المسن الانتحار من أعلى الجسر.

وبعد ذلك، أقدم الرجل المسن على رمي نفسه من أعلى الجسر، فيما تدخل شبان عقب ذلك لانتشال الجثة من المياه.
وانتقد مدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدم محاولة من قام بتصوير الفيديو ومن معه بمنع الرجل المسن من الانتحار، أو التدخل لإنقاذه بعد أن رمى نفسه في النهر.

وفي ظل الأزمة المالية التي يعيشها العراق بسبب فيروس كورونا تصاعدت حالات الانتحار بشكل ملحوظ، فيما يعزو مختصون ذلك إلى تداعيات الوضع العام في البلاد، وانعدام فرص العمل، وتفشي البطالة.

شاهد الفيديو...

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