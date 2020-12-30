بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 30 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
صالح يبحث مع بلاسخارت تعزيز سلطة الدولة بالعراق.. ونشطاء: من يقتل ويخطف هي حكومتكم وميليشياتكم بشكل علني! متحدث الصدر: دول مستفيدة من وضع العراق الحالي.. ونشطاء: بالطبع دولتك الثانية إيران بسبب العملاء من أمثالكم الكاظمي: العراق على مفترق طرق.. ونشطاء: ممكن توضيح لمفترق الطرق .. ما هي تلك الطرق ؟ التخطيط: نسبة الفقر في البلاد وصلت إلى 32%.. ونشطاء: أكثر من 60 % فغالبية الناس في العراق مشردين الكاظمي: لن نسمح للسلاح المنفلت بالتحرك بالعراق.. ونشطاء: احمي أذنك الأول ولماذا لم تحاسب قتلة المتظاهرين؟ وقفة احتجاجية أمام البنك المركزي ببغداد.. والمتظاهرون: نطالب بإقالة محافظ البنك لأنه يريد تجويع الشعب "الخطوط الجوية العراقية" تفقد 55 مليون دولار.. ونشطاء: مخطط لبيع الشركة للفاسدين في العراق القانونية النيابية: المفوضية أبدت استعدادها لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد العراق يعتزم تنفيذ مشروع العاصمة الادارية قرب مجمع بسماية السكني على غرار العاصمة الادارية بالقاهرة ترامب يعلن موعد عودته لواشنطن.. ويوجه رسالة لأنصاره حول نتائج الانتخابات
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 30 كانون الأول 2020 11:32 ص

صالح يبحث مع بلاسخارت تعزيز سلطة الدولة بالعراق.. ونشطاء: من يقتل ويخطف هي حكومتكم وميليشياتكم بشكل علني!

برهم صالح وبلاسخارت

هاجم نشطاء عراقيون، على مواقع التواصل الاجتماعي، رئيس الجمهورية برهم صالح الذي التقى مع المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت، لبحث تعزيز سلطة الدولة وتأمين الانتخابات بعيدا عن الميليشيات.

ورد النشطاء على ذلك اللقاء، بأن ذلك ضحك على الناس، فمن قتل وخطف وتعذيب هي حكومتكم وميليشيات بشكل علني، يشير إلى انتخابات ميليشياوية بشكل مميز.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، أنه "استقبل الرئيس برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت. وبحث اللقاء مجمل التطورات السياسية والأمنية في البلد الى جانب التطورات في المنطقة".

وبحسب البيان، "جرى التأكيد على ضرورة تعزيز سلطة الدولة والأجهزة الأمنية في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وتأمين الأمن العام ومنع تكرار الجرائم الإرهابية التي تعرّض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر، إلى جانب أهمية تأمين سلامة المباني الحكومية، والبعثات الدبلوماسية وأفرادها من الاعتداءات".

وتناول اللقاء "ملف الانتخابات النيابية المقبلة والتأكيد على أهميتها، وضرورة تهيئة الظروف الأمنية المناسبة لإجرائها بعيد عن سطوة السلاح والضغوط، يترافق ذلك مع توفير كافة المستلزمات الفنية والإدارية الأخرى وبما يضمن نزاهتها ويمنع التزوير والتلاعب بإرادة الناخبين".

كما تمت مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث جرى "التأكيد على ضرورة تخفيف التوترات في المنطقة، والتزام العراق بالنأي عن الصراعات، ورفضه ان يكون ميداناً للنزاعات".

وتساءل نشطاء، كيف ينضبط السلاح؟ ولديكم حشد مكون من ميليشيات إرهابية مسلحة لا تخضع للدولة العراقية بل تخضع لملالي إيران.

وقال النشطاء، إن برهم صالح لم يفعل شيئا للعراق منذ تولي الرئاسة وكذلك لم يفعل شيئا لإقليم كردستان، كذلك الكاظمي منذ توليه رئاسة الحكومة.

وتساءل النشطاء، كيف تواجه يا صالح أزمة ارتفاع سعر الدولار؟، وماذا فعلت في مواجهة صفقات الفساد؟ وأنك مسؤول أمام الشعب العراقي وأمام الأكراد.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على لقاء برهم صالح وبلاسخارت:

وقال حساب، "@malbyati1"، " ضحك على الناس، قتل وخطف وتعذيب هي حكومتكم ومليشيات بشكل علني، يعني انتخابات ميليشياوية بشكل مميز".


وأضاف، حساب، "@SufianSamarrai"، " رئيس جمهورية ويمتلك عدة منصات إعلامية ومصاريف هائلة مستقطعة من فم الشعب على الإعلام البرهمي الشيوعي اليساري والمعلقين واحد فقط، برهم لو صارف فلوسك على المساكين والفقراء من أبناء جلدتك في السليمانية بدلا من بناء القصور في الكهوف قرب عصابات البككة والحرس الثوري والدواعش، كان أفضل!".


وتابع حساب، "@alarbesaleh1"، " الرجل برهم صالح رئيس منطقة العراق، وليس دولة العراق، فالعراق حاليا ليس دولة فهي محافظة تابعة لإيران، وبرهم صالح رجال لا يفعل شيئا، وليس بيده شيء يفعله أو يعمله، مجرد جالس على كرسي الرئاسة يمشي معاملات الكرد في الشمال فقط..".

أخبار متعلقة
أخر تعديل: الأربعاء، 30 كانون الأول 2020 11:35 ص
إقرأ ايضا
كورونا ايران

مزحة اللقاح الإيراني تثير السخرية في طهران.. فشلتم في تطويق الوباء واليوم تزعمون التوصل للقاح؟! 30 كانون الأول 2020 02:58 ص

بومبيو

واشنطن ترفض الابتزاز النووي الإيراني.. ومراقبون: احتمالات الضربة العسكرية الأمريكية تجاهها تتزايد 30 كانون الأول 2020 12:39 ص

انفجارات في ايران

2020 عام "الخيبات الإيرانية".. ترنح داخلي وانهيار أمام قرارات الرئيس ترامب واغتيال سليماني وزاده 29 كانون الأول 2020 11:31 م

مزاد العملة في العراق

مفاجأة: تخفيض سعر صرف الدينار كشف نهب إيران للعملة الصعبة العراقية في تمويل حروبها بالإقليم 29 كانون الأول 2020 10:14 م

روحاني والكاظمي

كذب و"تُقية" وتصريحات خادعة.. إيران تسابق الزمن للنفاد من ضربة أمريكية وشيكة 29 كانون الأول 2020 09:38 م

الصدر

متحدث الصدر: دول مستفيدة من وضع العراق الحالي.. ونشطاء: بالطبع دولتك الثانية إيران بسبب العملاء من أمثالكم 29 كانون الأول 2020 09:07 م

الكاظمي

استهداف الكاظمي أبرزها.. سيناريوهات إيران للرد على مقتل الإرهابي قاسم سليماني في ذكراه الأولى 29 كانون الأول 2020 12:50 م

الكاظمي

الكاظمي: العراق على مفترق طرق.. ونشطاء: ممكن توضيح لمفترق الطرق .. ما هي تلك الطرق ؟ 29 كانون الأول 2020 12:30 م

التعليقات