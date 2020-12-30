صالح يبحث مع بلاسخارت تعزيز سلطة الدولة بالعراق.. ونشطاء: من يقتل ويخطف هي حكومتكم وميليشياتكم بشكل علني!

هاجم نشطاء عراقيون، على مواقع التواصل الاجتماعي، رئيس الجمهورية برهم صالح الذي التقى مع المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت، لبحث تعزيز سلطة الدولة وتأمين الانتخابات بعيدا عن الميليشيات.

ورد النشطاء على ذلك اللقاء، بأن ذلك ضحك على الناس، فمن قتل وخطف وتعذيب هي حكومتكم وميليشيات بشكل علني، يشير إلى انتخابات ميليشياوية بشكل مميز.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، أنه "استقبل الرئيس برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت. وبحث اللقاء مجمل التطورات السياسية والأمنية في البلد الى جانب التطورات في المنطقة".

وبحسب البيان، "جرى التأكيد على ضرورة تعزيز سلطة الدولة والأجهزة الأمنية في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وتأمين الأمن العام ومنع تكرار الجرائم الإرهابية التي تعرّض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر، إلى جانب أهمية تأمين سلامة المباني الحكومية، والبعثات الدبلوماسية وأفرادها من الاعتداءات".

وتناول اللقاء "ملف الانتخابات النيابية المقبلة والتأكيد على أهميتها، وضرورة تهيئة الظروف الأمنية المناسبة لإجرائها بعيد عن سطوة السلاح والضغوط، يترافق ذلك مع توفير كافة المستلزمات الفنية والإدارية الأخرى وبما يضمن نزاهتها ويمنع التزوير والتلاعب بإرادة الناخبين".

كما تمت مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث جرى "التأكيد على ضرورة تخفيف التوترات في المنطقة، والتزام العراق بالنأي عن الصراعات، ورفضه ان يكون ميداناً للنزاعات".

وتساءل نشطاء، كيف ينضبط السلاح؟ ولديكم حشد مكون من ميليشيات إرهابية مسلحة لا تخضع للدولة العراقية بل تخضع لملالي إيران.

وقال النشطاء، إن برهم صالح لم يفعل شيئا للعراق منذ تولي الرئاسة وكذلك لم يفعل شيئا لإقليم كردستان، كذلك الكاظمي منذ توليه رئاسة الحكومة.

وتساءل النشطاء، كيف تواجه يا صالح أزمة ارتفاع سعر الدولار؟، وماذا فعلت في مواجهة صفقات الفساد؟ وأنك مسؤول أمام الشعب العراقي وأمام الأكراد.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على لقاء برهم صالح وبلاسخارت:

وقال حساب، "@malbyati1"، " ضحك على الناس، قتل وخطف وتعذيب هي حكومتكم ومليشيات بشكل علني، يعني انتخابات ميليشياوية بشكل مميز".



وأضاف، حساب، "@SufianSamarrai"، " رئيس جمهورية ويمتلك عدة منصات إعلامية ومصاريف هائلة مستقطعة من فم الشعب على الإعلام البرهمي الشيوعي اليساري والمعلقين واحد فقط، برهم لو صارف فلوسك على المساكين والفقراء من أبناء جلدتك في السليمانية بدلا من بناء القصور في الكهوف قرب عصابات البككة والحرس الثوري والدواعش، كان أفضل!".



وتابع حساب، "@alarbesaleh1"، " الرجل برهم صالح رئيس منطقة العراق، وليس دولة العراق، فالعراق حاليا ليس دولة فهي محافظة تابعة لإيران، وبرهم صالح رجال لا يفعل شيئا، وليس بيده شيء يفعله أو يعمله، مجرد جالس على كرسي الرئاسة يمشي معاملات الكرد في الشمال فقط..".