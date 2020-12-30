العمل: استرداد أكثر من 6 مليارات دينار من المتجاوزين على رواتب الاعانة

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، استرجاع أكثر من ستة مليارات دينار من المتجاوزين على رواتب الاعانات الاجتماعية خلال الفصل الرابع عام 2020.



وقال الركابي في بيان ، إن "من واجبنا ومسؤولياتنا القانونية والشرعية الحفاظ على المال العام ومتابعة الاموال المتجاوز عليها واتخاذ الخطوات القانونية لاسترجاعها، وادعو المواطنين الى الكشف والاخبار عن اية مخالفات او تجاوزات على المال العام من اجل التحرك قانونيا لايقاف ذلك التجاوز".



بدورها قالت مدير عام دائرة صندوق الحماية الاجتماعية جاكلين صليوا، إن "قيمة المبالغ المستردة خلال الفصل الرابع بلغت أكثر من ستة مليارات وأحد عشر مليون دينار توزعت بواقع (1,494,701,322) دينارا خلال تشرين الأول و(2,198,511,835) دينارا خلال تشرين الثاني و(2,317,810,177) دينارا خلال كانون الأول".



وأضافت صليوا:" ان مجلس الوزراء كان قد مدد فترة تقسيط دفع الأموال العامة المتجاوز عليها ضمن شبكة الحماية الاجتماعية إلى عشر سنوات ، بعد ان كانت فترة التسديد لا تتجاوز الخمس سنوات".