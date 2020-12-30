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الأربعاء, 30 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 30 كانون الأول 2020 11:16 ص

البخاتي يكشف عن خسارة بقيمة 55 مليون دولار بالخطوط الجوية العراقية

البخاتي
كشف عضو مجلس النواب عن تحالف عراقيون جاسم البخاتي، عن خسارة بقيمة 55 مليون دولار في القسم التجاري بالخطوط الجوية العراقية.

وقال البخاتي "ان القسم التجاري في الخطوط الجوية العراقية في 2014 كان يدخل للبلاد ارباحا بقيمة 76 مليون دولار اميركي كدعم للخطوط الجوية العراقية وبذلك يسد الحاجة من الرواتب والامور الاخرى التي تخص مصروفات الخطوط الجوية".

واضاف، أن "هذا القسم تراجع من العام 2014 الى 2019 حتى وصل الى 21 مليون دولار، ما يعني بخسارة مقدارها 55 مليون دولار بمقارنتها مع الارباح  السابقة"، مبينا ان "الادارات المتعاقبة على  الشركة لم  تتدارك ولم تجد الحلول لتفادي هذا النزول السريع ومعالجته خلال مدة معينة".
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