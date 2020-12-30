نواب ينتقدون الموازنة ويؤكدون أن هناك نفقات لا حاجة لها



انتقد نواب الموازنة مؤكدين ان هناك نفقات لا حاجة لها.



وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر أن «الموازنة تحتوي على 122 تريليون دينار نفقات تشغيلية، اي ما يعادل موازنات ثلاث دول»، مشيرا الى ان «هناك نفقات وضِعتْ لا حاجة لها في الوقت الراهن.

واضاف أن «البرلمان لن يعيد الموازنة الى الحكومة وأن اللجنة المالية ستعدل على مشروع قانون الموازنة لكون ارقامها غير دقيقة»، موضحا ان «الحكومة وضعت 2 ترليون لتطبيق برنامجها الاصلاحي وهذا مبلغ كبير جدا.

وتابع ان «قانون الاقتراض الثاني جاء بمبلغ 42 ترليون دينار وعند التدقيق والمراجعة تبين ان ما تحتاج اليه الحكومة هو 10 تريليونات الا ان البرلمان وافق على 12 ترليونا، لذلك فان اللجنة المالية ستعمل على التدقيق في جميع الأرقام.

من جانبه قال عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية مضر السليمان بأن «الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضمن موازنة العام 2021 غير كافية، ولا تبتعد عن الاقتصاد أحادي الجانب»، داعياً الحكومة إلى «اتخاذ إجراءات حقيقية وذات بعد عملي وحقيقي في استحصال واردات متنوعة الدخل من غير المدخولات النفطية