نائبة: الموازنة لن تمرر دون إجراء تعديلات جوهرية على الأرقام والمخصصات

أكدت عضو اللجنة المالية النيابية، اخلاص الدليمي، ان الموازنة العامة الاتحادية 2021 لن تمرر دون اجراء تعديلات جوهرية عليها .



وقالت الدليمي، في تصريح صحفي: ان “مسودة الموازنة العامة لن تمرر بصيغتها الحالية التي اعدتها الحكومة دون اجراء تعديلات جوهرية على الارقام والمخصصات، سيما النفقات غير الضرورية وانصاف الفئات المتضررة قبل التصويت النهائي عليها “.

واضافت ان “ اللجنة المالية ستعمل على عدم شمول ذوي الدخل المحدود والموظفين كافة بالاستقطاعات، لاسيما الذين رواتبهم اقل من750 الف دينار”. مبينة ان “كل الفقرات المتعلقة بفرض الضرائب وخفض الرواتب وزيادة سعر صرف الدولار، لن تمرر دون توافق سياسي