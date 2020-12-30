التركمان يهددون بمواقف تصعيدية اذا لم يتم تغيير مكتب مفوضية كركوك

عبر نائب رئيس حزب تركمان أيلي نبيل بكر عن اعتراض المكون التركماني على عمل مكتب مفوضية الانتخابات في كركوك، مهددا بمواقف تصعيدية في حال عدم تغييرها.

وقال بكر إن “الانتخابات السابقة شهدت كوارث من التزوير، ونرفض اجراء الانتخابات القادمة بنفس الطرق القديمة

وأضاف أن “مفوضية الانتخابات يجب أن تكون جهة مستقلة تمثل الجميع ولا تنحاز لطرف أو مكون، ولكن العكس هو مايحصل، بسبب استحواذ المكون الكردي على منصب مدير المكتب وأغلب رؤساء الأقسام.

وأشار إلى أنه “ينبغي اجراء تغيير جذري في عمل مفوضية الانتخابات في كركوك، واختيار مفوضية تجتمع عليها جميع المكونات، وسيكون لنا موقف حازم، إذا استمرت هذه المفوضية واستمر معها تهميش المكون التركماني.

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