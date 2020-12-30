نائب رئيس البرلمان: الإجراءات التشريعية لإنجاز قانون الموازنة تستغرق من 20-30 يوما

أكد النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد، أن الإجراءات التشريعية لإنجاز قانون الموازنة قد تستغرق من 20-30 يوما.ً



وقال الحداد ، "ستجري مناقشات مكثفة باتجاه تقليل النفقات غير الضرورية بموازنة 2021



وأضاف أن "الإجراءات التشريعية لإنجاز قانون الموازنة الاتحادية قد تستغرق من 20 - 30 يوماً"، مؤكداً أن "المجلس سيبدأ بالقراءة الأولى لمشروع القانون مطلع شهر كانون الثاني المقبل.