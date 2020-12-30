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الأربعاء, 30 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 30 كانون الأول 2020 10:28 ص

نائب :الضريبة المفروضة على رواتب الرئاسات الثلاث ضمن الموازنة توفر أكثر من نصف تريليون دينار شهريا

حسين العقابي
أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي ، ان “الضريبة التي فرضت على الراتب الكلي للرئاسات الثلاث ضمن الموازنة والتي تبلغ نسبتها 40% ستوفر اكثر من نصف تريليون دينار شهريا.ً
وقال  العقابي  ان هذه الاموال يجب ان تبوب بشكل صحيح للاستفادة منها في سد العجز بالموازنة التشغيلية”، مبينا ان “الحكومة يقع على عاتقها  مسؤولية تضمين إيرادات المشتقات النفطية الداخلية ضمن الموازنة كونها لا تذهب الى خزينة الدولة وتوفر حجما كبيرا من الاموال.
وكانت الموازنة العامة لعام 2021 تضمنت فرض ضريبة على الراتب الكلي للرئاسات الثلاث بنسبة 40%.
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