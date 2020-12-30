نائب: حديث الكاظمي بشأن الإصلاح في الموازنة متناقض

وصف عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي السعداوي ، حديث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الاصلاح في موازنة ٢٠٢١ بانه متناقض.

وقال السعداوي ان “الحكومة لم تعمل على تعظيم الايرادات وهذا يمثل جزءا من ضعف الحكومة في هذا الملف”، لافتا الى ان “حديث الكاظمي حول الاصلاح المالي والاقتصادي في موازنة ٢٠٢١ متناقض وغير صحيح.

واضاف ان “حجم الانفاق الذي اعلنت عنه الحكومة ضمن الموازنة غير دقيق ولم يحدث في الموازنات الانفجارية في الاعوام السابقة”، مبينا ان “الحكومة غير مسيطرة على مواردها المهمة كمنافذ الاقليم ومزاد بيع العملة والضرائب.