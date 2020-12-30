بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 30 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
صالح يبحث مع بلاسخارت تعزيز سلطة الدولة بالعراق.. ونشطاء: من يقتل ويخطف هي حكومتكم وميليشياتكم بشكل علني! متحدث الصدر: دول مستفيدة من وضع العراق الحالي.. ونشطاء: بالطبع دولتك الثانية إيران بسبب العملاء من أمثالكم الكاظمي: العراق على مفترق طرق.. ونشطاء: ممكن توضيح لمفترق الطرق .. ما هي تلك الطرق ؟ التخطيط: نسبة الفقر في البلاد وصلت إلى 32%.. ونشطاء: أكثر من 60 % فغالبية الناس في العراق مشردين الكاظمي: لن نسمح للسلاح المنفلت بالتحرك بالعراق.. ونشطاء: احمي أذنك الأول ولماذا لم تحاسب قتلة المتظاهرين؟ وقفة احتجاجية أمام البنك المركزي ببغداد.. والمتظاهرون: نطالب بإقالة محافظ البنك لأنه يريد تجويع الشعب "الخطوط الجوية العراقية" تفقد 55 مليون دولار.. ونشطاء: مخطط لبيع الشركة للفاسدين في العراق القانونية النيابية: المفوضية أبدت استعدادها لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد العراق يعتزم تنفيذ مشروع العاصمة الادارية قرب مجمع بسماية السكني على غرار العاصمة الادارية بالقاهرة ترامب يعلن موعد عودته لواشنطن.. ويوجه رسالة لأنصاره حول نتائج الانتخابات
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 30 كانون الأول 2020 10:18 ص

لجنة نيابية تكشف عن مخالفات قانونية لمسؤولين في هيئة الاتصالات

علاء-الربيعي
كشف عضو لجنة الإعلام والاتصالات النائب علاء الربيعي، عن مخالفات قانونية لموظفين ومسؤولين في هيئة الاتصالات.

 وقال الربيعي في بيان:" وردتنا معلومات بوجود ترتيب من موظفين ومسؤولين في هيئة الاعلام والاتصالات مع مخولي شركات الهاتف النقال تفيد بتحركات خلاف القانون بشأن شركات الهاتف النقال  وديونها السابقة والضرائب والفوائد  عبر حذف بعض المبالغ من الحسابات لتبرئتها من الديون السابقة وبالتالي تطالب الشركات بدورها بتعويضات  مادية من الهيأة نتيجة الشكوى ماسيقلل مما بذمتها من مستحقات بطريقة ( المقاصة)".

وأضاف:"  وردتنا معلومات عن فتح حساب ثان باسم الهيأة في مصرف الرافدين وليس في المصرف العراقي للتجارة كي يتم دفع مبلغ الخدمة الشاملة البالغ 430 مليار دينار عراقي  مترتب بذمة الشركات لمدة عشر سنوات كي يصار إلى التصرف به من دون رقابة من  الدولة وحتى لاتعاد المبالغ إلى وزارة المالية والمبلغ هذا هو 1،5٪ من من اصل 19،5٪".

وتابع:" ازاء ما وردنا نحذر من ان حسابات الهيأة والشركات كافة ستخضع إلى تدقيق ومراجعة وسيتحمل الموظف المقصر المسؤولية القانونية مع تضمينه المبالغ المهدورة من المال العام ومحاسبته.

 ودعا  الجهات الرقابية بمسمياتها كافة إلى الإهتمام بالمعلومات وجعلها قيد الاحتمالات لأن من يتغاضى عن هدر المال العام بل ويدافع عمن هدره لايؤمن جانبه".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كوجر

نواب ينتقدون الموازنة ويؤكدون أن هناك نفقات لا حاجة لها 30 كانون الأول 2020 11:14 ص

إخلاص الدليمي

نائبة: الموازنة لن تمرر دون إجراء تعديلات جوهرية على الأرقام والمخصصات 30 كانون الأول 2020 11:04 ص

التركمان

التركمان يهددون بمواقف تصعيدية اذا لم يتم تغيير مكتب مفوضية كركوك 30 كانون الأول 2020 11:01 ص

بشير حداد

نائب رئيس البرلمان: الإجراءات التشريعية لإنجاز قانون الموازنة تستغرق من 20-30 يوما 30 كانون الأول 2020 10:58 ص

حسين العقابي

نائب :الضريبة المفروضة على رواتب الرئاسات الثلاث ضمن الموازنة توفر أكثر من نصف تريليون دينار شهريا 30 كانون الأول 2020 10:28 ص

الكاظمي

نائب: حديث الكاظمي بشأن الإصلاح في الموازنة متناقض 30 كانون الأول 2020 10:25 ص

النزاهة

لجنة نيابية تحيل لهيئة النزاهة ملفات فساد كبيرة تخص مسؤولين 30 كانون الأول 2020 10:23 ص

الحلبوسي

بعد وصول موازنة 2021 .. مجلس النواب يمدد فصله التشريعي لإكمال التشريعات 29 كانون الأول 2020 04:00 م

التعليقات