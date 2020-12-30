لجنة نيابية تكشف عن مخالفات قانونية لمسؤولين في هيئة الاتصالات

كشف عضو لجنة الإعلام والاتصالات النائب علاء الربيعي، عن مخالفات قانونية لموظفين ومسؤولين في هيئة الاتصالات.



وقال الربيعي في بيان:" وردتنا معلومات بوجود ترتيب من موظفين ومسؤولين في هيئة الاعلام والاتصالات مع مخولي شركات الهاتف النقال تفيد بتحركات خلاف القانون بشأن شركات الهاتف النقال وديونها السابقة والضرائب والفوائد عبر حذف بعض المبالغ من الحسابات لتبرئتها من الديون السابقة وبالتالي تطالب الشركات بدورها بتعويضات مادية من الهيأة نتيجة الشكوى ماسيقلل مما بذمتها من مستحقات بطريقة ( المقاصة)".



وأضاف:" وردتنا معلومات عن فتح حساب ثان باسم الهيأة في مصرف الرافدين وليس في المصرف العراقي للتجارة كي يتم دفع مبلغ الخدمة الشاملة البالغ 430 مليار دينار عراقي مترتب بذمة الشركات لمدة عشر سنوات كي يصار إلى التصرف به من دون رقابة من الدولة وحتى لاتعاد المبالغ إلى وزارة المالية والمبلغ هذا هو 1،5٪ من من اصل 19،5٪".



وتابع:" ازاء ما وردنا نحذر من ان حسابات الهيأة والشركات كافة ستخضع إلى تدقيق ومراجعة وسيتحمل الموظف المقصر المسؤولية القانونية مع تضمينه المبالغ المهدورة من المال العام ومحاسبته.



ودعا الجهات الرقابية بمسمياتها كافة إلى الإهتمام بالمعلومات وجعلها قيد الاحتمالات لأن من يتغاضى عن هدر المال العام بل ويدافع عمن هدره لايؤمن جانبه".