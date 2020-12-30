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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 30 كانون الأول 2020 02:58 ص

مزحة اللقاح الإيراني تثير السخرية في طهران.. فشلتم في تطويق الوباء واليوم تزعمون التوصل للقاح؟!

كورونا ايران

نشطاء: اشتروا اللقاح قبل فوات الآوان

سخر إيرانيون، من المزاعم التي ساقتها حكومة روحاني بالادعاء انها توصلت الى لقاح محلي لفيروس كورونا. وقال نشطاء: إنها مزحة ولا تليق بوفاة اكثر من نصف مليون إيراني بالفيروس. كما ان الامكانيات الطبية والعلمية لايران متواضعة. ولو كان هناك خيرا من الملالي لنجح في تطويق الوباء طيلة عام كامل.
ودعوا الحكومة الايرانية الى شراء اللقاحات الاجنبية المتوفرة والبدء في علاج الإيرانيين.
وبعدما أفادت وسائل إعلام محلية عدة، بأن إيران ستكشف، عن لقاح محلي ضد فيروس كورونا الذي يشهد العالم منذ أيام طفرة متحورة منه، أكثر انتشاراً بنحو 70% وجه 167 صيدلانياً إيرانياً رسالة صارخة ساخرين من هذا الادعاء. ووصفوا في رسالة وجهوها إلى "محمد رضا شانه ساز"، رئيس منظمة الغذاء والدواء، الدراسات السريرية في إيران لإنتاج لقاح كورونا بأنها "مزحة"، كاتبين "كيف نجرؤ على الادعاء بإنتاج مثل هذا اللقاح؟".


وانتقدوا "عدم وجود أي خطة في البلاد لتوفير اللقاح، مطالبين منظمة الغذاء والدواء الإيرانية بشراء واستيراد اللقاح كورونا "في الوقت المناسب" لا بعد فوات الأوان.
وكان مستشار وزير الصحة، علي رضا وهاب زاده، أعلن سابقا أنه سيتم اليوم إزاحة الستار عن أول لقاح إيراني مضاد لكورونا. وكتب أمس زاده في تغريدة على في تويتر: غدا ستتم إزاحة الستار عن أول لقاح إيراني، حيث ستبدأ مرحلة اختباره على البشر عبر لقاح عدد من المتطوعين".
في المقابل، وصف الصيادلة شعار "الإنتاج الوطني للقاحات"، بحسب ما أفادت شبكة "إيران واير" الثلاثاء بأنه مثير للغرابة، وكتبوا: "لا نستطيع شراء ثلاجات لنقل اللقاح وتخزينه، فهل لدينا المعدات اللازمة لإنتاج لقاح لـ 80 مليون شخص؟".
كما أضافوا أن المسؤولين في إيران يتحدثون عن إنتاج اللقاحات لكنهم "عاجزون عن توفير رواتب للكوادر الطبية". يذكر أنه في الأيام الأخيرة، تصاعدت المطالب من أجل شراء اللقاح، وأطلق ناشطون إيرانيون وسم "اشتروا_اللقاح"، ليصبح الأكثر تداولًا بين الإيرانيين عبر مواقع التواصل.
فيما أدلى عدة مسؤولين إيرانيين بآراء متضاربة حول شراء اللقاح، فبينما أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني عن شراء مليون جرعة من اللقاح الصيني، نفى رئيس غرفة التجارة الإيرانية السويسرية المشتركة شراء أي لقاح من الصين أو روسيا.
وفي حين حمل الرئيس الإيراني، حسن روحاني، العقوبات الأميركية مسؤولية عدم تمكن بلاده من شراء اللقاح، أكد محافظ المصرف المركزي أن تلك المسألة حلت!
ويرى خبراء، أن هناك تقاعس ومؤامرة من جانب مسؤولي ايران وان هناك جريمة في حق ملايين الايرانيين الذين يموتون بالفيروس وهم بالآلاف دون القدرة على تطويقه أو التحرك من جانب قم وطهران لشراء اللقاح المتوافر عالميا.
أ.ي

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