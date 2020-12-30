واشنطن ترفض الابتزاز النووي الإيراني.. ومراقبون: احتمالات الضربة العسكرية الأمريكية تجاهها تتزايد

خبراء: إدارة الرئيس ترامب تعتبر أن تأديب طهران مسؤولية أولى لها



جاءت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، التي رفض فيها الابتزاز الإيراني واعتبره سيفا مسلطا من الإرهاب على المنطقة. وقالوا انها قد تكون بداية لتصعيد أمريكي خلال الفترة القادمة.

وشددوا على أن واشنطن فهمت تماما الآلاعيب الإيرانية طوال الأيام الماضية. ولذلك فإن واشنطن لا تزال تجهز سيناريوهاتها المختلفة للتعامل مع الإرهاب الإيراني.

وكان قد أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن بلاده واشنطن لن تكون رهينة للابتزاز النووي الإيراني.

وأضاف بومبيو، لقد زرع النظام الإيراني عدم الاستقرار والإرهاب مهددًا الولايات المتحدة وحلفاءنا. وشدد لم تقبل إدارة الرئيس دونالد ترمب بذلك، وأعادت فرض العقوبات ومارست الضغط إلى أقصى درجة.

وفي منتصف ديسمبر الحالي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات جديدة على إيران في إطار زيادة للضغوط على طهران مع اقتراب نهاية ولاية الرئيس دونالد ترمب، وفرضت عقوبات على 4 شركات سهلت تصدير منتجات بتروكيماوية إيرانية. كما أدرجت واشنطن محمد بصيري وأحمد خزاعي، المرتبطين بوزارة المخابرات والأمن الإيرانية، في القائمة السوداء.



وفي شهر سبتمبر من هذا العام، أعلنت الإدارة الأميركية مزيدا من العقوبات التي فرضتها في العام السابق، لكنها بالإضافة إلى الكيانات المصرفية والشركات المتعاملة مع القطاع النفطي الإيراني، أعلنت معاقبة العشرات من المسؤولين الإيرانيين، الذين اتهمتهم الإدارة الأميركية بارتكاب انتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان.

وتعتزم إدارة ترمب فرض سلسلة طويلة وجديدة من العقوبات على إيران الفترة القادمة.

وقال الرئيس ترامب، في تصريحات سابقة، إنه سيحمّل إيران المسؤولية في حال شن هجوم يتسبب بمقتل أميركيين في العراق، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الجنرال الإيراني الارهابي، قاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد.

واكد الرئيس ترامب على حسابه على تويتر، سفارتنا في بغداد تعرضت لعدة صواريخ. وأضاف الصواريخ أطلقت من ايران.

ووفق كل السيناريوهات، فإن واشنطن تنتظر الخطأ القاتل من طهران الإرهابية خلال الساعات القادمة لتقوم بدكها. خصوصا وأن الرئيس ترامب يعتبر أن سحق الملالي الإرهابي مسؤولية أولى لإدارته.

أ.ي