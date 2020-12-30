بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 30 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
متحدث الصدر: دول مستفيدة من وضع العراق الحالي.. ونشطاء: بالطبع دولتك الثانية إيران بسبب العملاء من أمثالكم الكاظمي: العراق على مفترق طرق.. ونشطاء: ممكن توضيح لمفترق الطرق .. ما هي تلك الطرق ؟ التخطيط: نسبة الفقر في البلاد وصلت إلى 32%.. ونشطاء: أكثر من 60 % فغالبية الناس في العراق مشردين الكاظمي: لن نسمح للسلاح المنفلت بالتحرك بالعراق.. ونشطاء: احمي أذنك الأول ولماذا لم تحاسب قتلة المتظاهرين؟ وقفة احتجاجية أمام البنك المركزي ببغداد.. والمتظاهرون: نطالب بإقالة محافظ البنك لأنه يريد تجويع الشعب "الخطوط الجوية العراقية" تفقد 55 مليون دولار.. ونشطاء: مخطط لبيع الشركة للفاسدين في العراق القانونية النيابية: المفوضية أبدت استعدادها لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد العراق يعتزم تنفيذ مشروع العاصمة الادارية قرب مجمع بسماية السكني على غرار العاصمة الادارية بالقاهرة ترامب يعلن موعد عودته لواشنطن.. ويوجه رسالة لأنصاره حول نتائج الانتخابات لجنة نيابية تطالب الحكومة بدعم الفلاحين والمزارعين لإجتياز الأزمة الإقتصادية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 30 كانون الأول 2020 12:39 ص

واشنطن ترفض الابتزاز النووي الإيراني.. ومراقبون: احتمالات الضربة العسكرية الأمريكية تجاهها تتزايد

بومبيو

خبراء: إدارة الرئيس ترامب تعتبر أن تأديب طهران مسؤولية أولى لها

جاءت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، التي رفض فيها الابتزاز الإيراني واعتبره سيفا مسلطا من الإرهاب على المنطقة. وقالوا انها قد تكون بداية لتصعيد أمريكي خلال الفترة القادمة.
 وشددوا على أن واشنطن فهمت تماما الآلاعيب الإيرانية طوال الأيام الماضية. ولذلك فإن واشنطن لا تزال تجهز  سيناريوهاتها المختلفة للتعامل مع الإرهاب الإيراني.
وكان قد أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن بلاده واشنطن لن تكون رهينة للابتزاز النووي الإيراني.
وأضاف بومبيو، لقد زرع النظام الإيراني عدم الاستقرار والإرهاب مهددًا الولايات المتحدة وحلفاءنا. وشدد لم تقبل إدارة الرئيس دونالد ترمب بذلك، وأعادت فرض العقوبات ومارست الضغط إلى أقصى درجة.
وفي  منتصف ديسمبر الحالي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات جديدة على إيران في إطار زيادة للضغوط على طهران مع اقتراب نهاية ولاية الرئيس دونالد ترمب، وفرضت عقوبات على 4 شركات سهلت تصدير منتجات بتروكيماوية إيرانية. كما أدرجت واشنطن محمد بصيري وأحمد خزاعي، المرتبطين بوزارة المخابرات والأمن الإيرانية، في القائمة السوداء. 


وفي شهر سبتمبر من هذا العام، أعلنت الإدارة الأميركية مزيدا من العقوبات التي فرضتها في العام السابق، لكنها بالإضافة إلى الكيانات المصرفية والشركات المتعاملة مع القطاع النفطي الإيراني، أعلنت معاقبة العشرات من المسؤولين الإيرانيين، الذين اتهمتهم الإدارة الأميركية بارتكاب انتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان.
وتعتزم إدارة ترمب فرض سلسلة طويلة وجديدة من العقوبات على إيران الفترة القادمة.
وقال الرئيس ترامب، في تصريحات سابقة، إنه سيحمّل إيران المسؤولية في حال شن هجوم يتسبب بمقتل أميركيين في العراق، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الجنرال الإيراني الارهابي، قاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد.
واكد الرئيس ترامب على حسابه على تويتر، سفارتنا في بغداد تعرضت لعدة صواريخ. وأضاف الصواريخ أطلقت من ايران.
ووفق كل السيناريوهات، فإن واشنطن تنتظر الخطأ القاتل من طهران الإرهابية خلال الساعات القادمة لتقوم بدكها. خصوصا وأن الرئيس ترامب يعتبر أن سحق الملالي الإرهابي مسؤولية أولى لإدارته.
أ.ي

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا ايران

مزحة اللقاح الإيراني تثير السخرية في طهران.. فشلتم في تطويق الوباء واليوم تزعمون التوصل للقاح؟! 30 كانون الأول 2020 02:58 ص

انفجارات في ايران

2020 عام "الخيبات الإيرانية".. ترنح داخلي وانهيار أمام قرارات الرئيس ترامب واغتيال سليماني وزاده 29 كانون الأول 2020 11:31 م

مزاد العملة في العراق

مفاجأة: تخفيض سعر صرف الدينار كشف نهب إيران للعملة الصعبة العراقية في تمويل حروبها بالإقليم 29 كانون الأول 2020 10:14 م

روحاني والكاظمي

كذب و"تُقية" وتصريحات خادعة.. إيران تسابق الزمن للنفاد من ضربة أمريكية وشيكة 29 كانون الأول 2020 09:38 م

الصدر

متحدث الصدر: دول مستفيدة من وضع العراق الحالي.. ونشطاء: بالطبع دولتك الثانية إيران بسبب العملاء من أمثالكم 29 كانون الأول 2020 09:07 م

الكاظمي

استهداف الكاظمي أبرزها.. سيناريوهات إيران للرد على مقتل الإرهابي قاسم سليماني في ذكراه الأولى 29 كانون الأول 2020 12:50 م

الكاظمي

الكاظمي: العراق على مفترق طرق.. ونشطاء: ممكن توضيح لمفترق الطرق .. ما هي تلك الطرق ؟ 29 كانون الأول 2020 12:30 م

الحشد الشعبي في العراق

خبراء اقتصاد: موازنة 2021 تذهب إلى إيران من بوابة الحشد الطائفي و لا عزاء للشعب العراقي ! 29 كانون الأول 2020 12:29 م

التعليقات