2020 عام "الخيبات الإيرانية".. ترنح داخلي وانهيار أمام قرارات الرئيس ترامب واغتيال سليماني وزاده

مراقبون: 2020 عام دفع الفواتير الإيرانية الباهظة نظير العقوبات الأمريكية



كشف تقرير عن دفع "إيران" ثمنا فادحا طيلة عام 2020 جراء إرهابها في مقدمتها اغتيال الإرهابي قاسم سليماني في بداية العام يناير 2020 واغتيال العالم النووي فخري زادة نوفمبر 2020.

ويرى مراقبون أن عام 2020 كان العام الأسود على طهران سياسيا واقتصاديا بسبب العقوبات الهائلة من جانب الرئيس ترامب علاوة على تفشي فيروس كورونا.

ففي ثالث أيام 2020، قتلت طائرة أميركية قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الارهابي قاسم سليماني، بالقرب من مطار بغداد الدولي، ليكون ذلك الحدث إيذانا بعام صعب للغاية، بالذات من حيث تحول النزاع الأميركي - الإيراني من صيغته المبهمة، حيث كان الطرفان يتبادلان الرسائل والضغوط السياسية والعسكرية عبر الوسطاء، إلى صراع مفتوح بين الطرفين، أثبتت فيها الولايات المتحدة قدرتها على تنفيذ ما ترغب به لو تطلب الأمر.



الرد الإيراني جاء خجولا للغاية، وليست له قيمة بعد خمسة أيام من الحادثة، حيث وجهت رشقات صاروخية إلى قاعدتي "عين الأسد" و"أربيل" العسكريتين الأميركيتين في العراق، لم تتسبب بوقوع ضحايا، لكن مكمن الضعف الإيراني كان في التصريحات الرسمية أثناء عملية القصف، والتي أثبتت بأن الفعل الإيراني هو فقط لمجرد "غسل ماء الوجه". فوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف صرّح مباشرة بأن هذا القصف سيكون محدودا زمانيا ومكانيا، ولن تليه أي عمليات عسكرية أخرى أبدا، كما تداولات وسائل الإعلام أنباء عن إخبار مُسبق من قِبل الطرف الإيراني لنظيره الأميركي بشأن العملية لأخذ الحيطة.

وفي نفس اليوم أسقطت الدفاعات الجوية الإيرانية طائرة مدنية أوكرانية بالقرب من "مطار الإمام الخميني" في العاصمة الإيرانية طهران، مما أثبت الحجم الهائل للارتباك الإيراني.

لقد كشفت هذه الأحداث ضعفا إيرانيا واضحا، وفق تقرير "سكاي نيوز عربية"، ما لبث أن تلته سلسلة من التفجيرات الغامضة، التي طالت مواقع عسكرية وأمنية واقتصادية حساسة داخل البلاد.



ففي ال26 من شهر يونيو، حدث انفجار ضخم في منشأة لإنتاج الوقود السائل للصواريخ الباليستية، في منطقة خوجير القريبة من منشأة "بارشين" بالقرب من العاصمة طهران، وترافق بحريق آخر حدث في محطة لتوليد للطاقة في منطقة شيراز، تسبب بانقطاع التيار الكهربائي. وفي آخر يوم من شهر يونيو، تم استهداف موقع نووي في "منشأة نطنز" عبر رسالة تفصيلية حول العملية، قائلة بأن النظام الإيراني لن يتمكن من إخفاء الحدث أبدا.

واعترف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالحادثة بعد ساعات من الرسالة التي تداولتها وسائل الإعلام، معتبرا أن أسباب ما سماه بـ "حادث منشأة نطنز" معروف بالنسبة لهم، لكن صور الأقمار الصناعية التي وزعتها وكالة "ناسا" الأميركية أثبتت بأن ما جاء في الرسالة صحيحة تماما، وأن المسألة ليست مجرد "حادث". وفي اليوم التالي طال تفجير غامض عيادة طبية في العاصمة طهران، أودى بحياة 19 مواطنا إيرانيا.

وبعد ذلك بيومين اندلع حريق هائل في "موقع ناتانز" النووي، ما لبث أن تلاه حريق ضخم آخر في مدينة شيراز، وفي اليوم التالي حدث انفجار في محطة لتوليد الطاقة في منطقة الأهواز، تلاه انفجار ضخم، ثم حدث تسرب لغاز الكلور في محطة قارون للبتروكيماويات في منطقة ماشهر.

واستمرت تلك الأحداث طوال الشهور الماضية، إلى أن طالت عملية اغتيال غامضة في السابع والعشرين من شهر نوفمبر العالم النووي البارز محسن فخري زادة قرب العاصمة طهران.





كذلك فإن إيران، أظهرت هشاشة فيما يخص داخلها، ففي وقت تبدو فيها كلاعب إقليمي عابر للحدود، فإن البنية الأمنية والعسكرية في الداخل كشفت قابلية واضحة للاختراق.

كما ان الردود الإيرانية الخجولة على تلك الأحداث، بالرغم من وضوح الفاعلين، أوضح أن التدابير والإجراءات الإيرانية تستطيع أن تكون عبر التابعين الإقليميين وأذرعها فحسب، وأن طهران "أضعف" من القابلية للرد بنفسها بشكل مباشر. في ذروة تلك الأحداث، واستغلالا لها، أعلنت السلطات الإيرانية في أوائل شهر يوليو من هذا العام رفعا استثنائيا لأسعار المواد النفطية في البلاد، بما في ذلك الغاز المنزلي. وكانت السلطات الإيرانية تعتقد بأن المواجهات الأمنية في البلاد، بالإضافة إلى أحداث شهر نوفمبر من العام الماضي، ستمنع أية احتجاجات شعبية على سياساتها تلك. فالسلطات الإيرانية كانت قد قمعت بوحشية تامة اندلاع التظاهرات في أكثر من خمسين مدينة في أواخر العام الماضي، والتي وصل الغضب فيها لدرجة الحرق العلني لصور ورموز القادة السياسيين في البلاد، بما فيهم المرشد الإيراني، وطالبت بتغيير نظام الحكم في البلاد.

وكانت قد قتلت السلطات الإيرانية أكثر من 1500 من المحتجين في تلك التظاهرات، واعتقلت أكثر من 25 ألفا منهم، وأعدمت المئات منهم سرا في سجونها خلال هذه العام، حيث قالت أرقام المنظمات الدولية بأن إيران هي أكثر دولة مارست الإعدام خلال هذا العام.

وخلقت الأرقام التي أصدرها البنك الدولي حول إيران هذا العام صدمة للمتابعين للشأن الإيراني، إذ قالت بأن 1.5 مليون عامل إيراني قد خرج من سوق العمل في الربع الثاني من العام فقط، وأن جائحة كورونا كانت في إيران الأكثر تأثيرا على مستوى العالم، لأنها أدت لانخفاض مستويات التشغيل في كل المجالات، رغم عدم اتخاذ السلطات الإيرانية أية تدابير في سبيل الإغلاق، بعدما أعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن أعداد المصابين الإيرانيين قد تجاوز ستة عشر مليون مصاب.



أوضاع الاقتصاد الإيراني كانت انعكاسا للعقوبات الاقتصادية والسياسية التي فرضتها الإدارة الأميركية طوال العام الماضي على إيران، بعدما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في شهر مايو من العام 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى العالمية مع إيران عام 2015. وأدى عدم الاستجابة الإيرانية للتهديدات الأميركية لأن تفرض الأخيرة سلسلة من العقوبات الاستثنائية عام 2019، استهدفت بالذات القطاعين الأكثر حيوية في الاقتصاد الإيراني، النفط والمصارف.

هذه العقوبات التي لم تظهر نتائجها إلى خلال العام الحالي، لأن إيران استفادت من طيف من الاتفاقيات المسبقة مع الشركات والدول.



وفي شهر سبتمبر من هذا العام، أعلنت الإدارة الاميركية مزيدا من العقوبات التي فرضتها في العام السابق، لكنها بالإضافة إلى الكيانات المصرفية والشركات المتعاملة مع القطاع النفطي الإيراني، أعلنت معاقبة العشرات من المسؤولين الإيرانيين، الذين اتهمتهم الإدارة الأميركية بارتكاب انتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان.

وأضافت الخزانة الأميركية في أوائل شهر أكتوبر من هذا العام، عقوبات على أبرز 18 بنكا إيرانيا، الأمر الذي كان يعني فعليا شلّ القطاع المالي في البلاد، لكن الوزارة الأميركية حددت عبر بيان أصدره وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين وقتئذ، الإطار الذي تُفرض ضمنه العقوبات، التي لن تزال إلا بعد انعدام أسبابها، والتي حددتها بتوقف إيران عن دعم الإرهاب، وأن تضع حدا لبرنامجها النووي.

وما بين آراء تؤكد ان طهران في عام 2021 ستسير في نفس ارتباكها وتخبطها.. يرى أخرون أن ظهور بصيص آمل لدى الملالي بإمكانية مجىء بايدن الى البيت الابيض. قد احيا كثير من الامل داخل طهران الارهابية. فبايدين يعني عودة الحكم الشمولي الديمقراطي في امريكا المساند للارهاب الايراني

وبعد.. ماذا تحمل نهايات 2020 وبدايات العام الجديد هذا متوقف على السلوك الإجرامي من جانب إيران وسياساتها الإرهابية.

أ.ي