مفاجأة: تخفيض سعر صرف الدينار كشف نهب إيران للعملة الصعبة العراقية في تمويل حروبها بالإقليم

خبراء اقتصاد: التجربة لا تزال في بداياتها لكن انخفاض الإقبال على "مزاد العملة" يؤكد أنها ناجحة



في الوقت الذي لا يزال فيه قرار تخيض سعر صرف الدينار، والحط من قيمته بأكثر من 30% يثير ردود أفعال سياسية وشعبية ساخطة. لأن كلفته في الأساس سيدفعها المواطن العراقي.

تكشف خلال الأيام الماضية مفاجأت كبيرة. فالإقبال الهائل الذي كان يوميا من قبل عصابات إيران ورجالاتها في العراق لنهب مزاد العملة بنحو 200 مليون دولار يكاد ان يتوقف. بعد أن زادت الكلفة للدولار 30% . وكشفت الأيام الماضية، أنه يتم ضخ 200 مليون دولار للعملة يوميا لكنه لا يُسحب من المبلغ الا نحو 35 مليون دولار فقط. أي ان عصابات إيران توقفت عن شرائه والمضاربة به.



وكشف عدم تجاوب السوق السوداء، مع القرار الحكومي أن الحكومة تكاد تكون وحهت فعليا وللمرة الأولى ضربة اقتصادية كبرى لحلفاء إيران في العراق في توقيت حساس.

وخفّضت حكومة بغداد سعر صرف العملة المحلية ليُباع كل دولار أميركي واحد بـ1450 دينارا بدلا من 1119، وذلك لمواجهة أزمة غير مسبوقة في السيولة النقدية بسبب انخفاض أسعار النفط وتأثيرات جائحة كورونا.

لكن السوق السوداء، ما تزال تتداول الدولار الأميركي بسعر أقل من ذلك الذي حدده البنك المركزي، ما يعني أن سياسات الحكومة المالية تحقق نجاحا سريعا الأمر الذي قد يسهم في معالجة الركود الاقتصادي العام. وخلق السعر القديم للدينار العراقي مساحة واسعة للمضاربة بالدولار في الداخل وتهريبه إلى إيران من قبل ميليشيات مسلحة تملك "مصارف أهلية" وتجارا على صلة بأحزاب شيعية موالية لطهران.



وكشفت الأرقام التي توفرت خلال الأيام القليلة الماضية، وفق "العرب" بعد تغيير سعر الصرف عن حقائق صادمة تشير إلى أن نحو 80% من العملة الصعبة التي كان يضخها البنك المركزي العراقي للمحافظة على سعر صرف ثابت، تُهرّب إلى إيران وسوريا بعد استخدامها في مضاربات عاجلة في الداخل العراقي.

وأكد النائب في البرلمان، محمد الدراجي إنّ مبيعات البنك المركزي من الدولار للمصارف والشركات والتجار انخفضت بشكل كبير بعد زيادة سعر الصرف، ما يؤكد أن الدولار كان يُهرب إلى خارج البلاد. وأوضح أنه خلال الأعوام العشرة السابقة، كان البنك يبيع للمصارف الأهلية والشركات والتجار 200 مليون دولار يوميا، لتغطية ما يُقال إنه احتياجات عراقية داخلية يجري استيرادها من الخارج.

لكن البنك المركزي خلال اليومين الماضيين، باع بسعر الصرف الجديد نحو 35 مليون دولار فقط، ما يؤكد أن المتبقي من مبلغ الـ200 مليون الذي كان يُضخ يوميا إلى السوق، يجري تهريبه إلى خارج العراق.

وقال خبراء الاقتصاد، إن طهران تعاملت مع العراق طيلة الأعوام العشرة الماضية بوصفه مصرفا لإنعاش اقتصادها وتمويل حروبها في سوريا واليمن. وتستخدم الأموال العراقية المهرّبة لتمويل عمليات شراء أسلحة على أنها مواد أخرى.

وكشفت مصادر عراقية، إن إيران أنفقت مليارات الدولارات بعد تهريبها من العراق لشراء أسلحة صينية وتهريبها إلى سوريا واليمن ولبنان خلال الأعوام الماضية. وتأتي هذه الأموال جميعها من البنك المركزي العراقي الذي كان يضخ الدولار للمحافظة على سعر الصرف القديم وهو 1119 دينارا لكل دولار.

ولكن مع تغيير سعر الصرف، لم يعد مجديا استخدام الدولار القادم من العراق لأن كلفته أصبحت باهظة، فيما لم يعُد الدولار القادم من البنك المركزي العراقي مطلوبا للمضاربة لأن السوق السوداء تتداوله بأسعار أقل من سعره الحكومي.

وفي المحصلة، ربما فقدت إيران غطاء ماليا مؤثرا كان العراق يوفره لإدامة عملية تزويد وكلائها في سوريا واليمن بالسلاح، كما أن ميليشياتها وأحزابها وواجهاتها في العراق خسرت موردا ماليا مهما للغاية، كان كفيلا بإدامة أنشطتها السياسية.

في نفس السياق، وبمجرد تأكد إيران من أنها ستدفع ثمن تغيير سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، أوقفت تزويد العراق بالغاز اللاّزم لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية، ما تسبب في انهيار منظومة الكهرباء الوطنية.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، إن إيران خفضت كمية الغاز المصدرة للعراق يوميا من 50 مليون متر مكعب إلى ثلاثة ملايين متر مكعب، موضّحا أنّ المنظومة الوطنية للكهرباء يمكنها الآن إمداد المواطنين بساعة واحدة من الكهرباء مقابل خمس ساعات من الإطفاء.

وتقول إيران إنها خفضت كميات الغاز المصدرة للعراق بسبب تراكم الديون على هذا البلد، لكن الحقيقة هي أن الديون متبادلة بين البلدين في قطاعات مختلفة، ولم تتسبب يوما في وقف التبادل. فيما أكدت مصادر حكومية، إن إيران تحاول معاقبة العراق على تغيير سعر صرف عملته من خلال توريطه في أزمة كهرباء قد تشعل غضب الشارع ضد الحكومة.

ويرى مراقبون، أن الاختيار لا يزال مبدئيا أمام خطوة تعديل صرف الدينارأمام الدولار لكن المؤشرات تؤكد أنها ضربة لطهران.

ا.ي