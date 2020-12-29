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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 29 كانون الأول 2020 09:38 م

كذب و"تُقية" وتصريحات خادعة.. إيران تسابق الزمن للنفاد من ضربة أمريكية وشيكة

روحاني والكاظمي

مسجدي: روحاني: يمهنا استقرار العراق ومسجدي: التصعيد توقف بعد قتل سليماني

قال مراقبون، إن الأحداث طيلة الفترة الماضية والعديد من العمليات الإرهابية في العراق. وتأجج العنف من قبل ميليشيات إيران أثبت بما لايدع مجالا للشك. أن ايران لها أجندة فوضوية داخل بغداد.. تتلخص في استمرار نهب مقدرات العراق وتقوية عصاباته. ولفتوا أن الرسائل التي بعث بها روحاني مع وزير الطاقة الايراني، ليست أكثر من "كذب محض" غرضه اتقاء العاصفة الأمريكية.
وما بين التهويل العسكري عبر إطلاق مناورات بحرية في هرمز، ودعوات التهدئة في العراق، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، كذبا، دعم بلاده لضبط السلاح المتفلت والجماعات الخارجة عن القانون.
ففي رسالة حملها وزير الطاقة الإيراني رضا اردکانیان إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أكد دعم طهران للخطوات الأمنية التي اتخذها في مواجهة السلاح المنفلت، وضبط الجماعات الخارجة عن القانون، وبسط الأمن والاستقرار في عموم البلاد بقوة القانون. 


ونقل المسؤول الإيراني تمنيات روحاني بالمضي قدما نحو تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلا عن تعهدات الحكومة الايرانية باستئناف ضخ الغاز الإيراني بشكل عاجل، والذي تم قطعه مؤخرا لأسباب فنية. يأتي هذا في ظل تخوف من احتمال تحول الساحة العراقية إلى ساحة صراع بين طهران وواشنطن، لاسيما بعد مهاجمة محيط السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء ببغداد، في هجوم اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي طهران بتنفيذه عن ميليشياته في العراق، محذراً إياها من المساس بأي أميركي في المنطقة.
كما يأتي بعد أن أفادت تقارير أميركية عدة، بأن ترامب درس عدة احتمالات لتوجيه ضربة ضد أهداف إيرانية، في حال أقدمت إيران على أي عمل يستهدف مصالح أميركية في المنطقة.


بالتزامن مع موقف روحاني، أعلن مساعد القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية الأدميرال حبيب الله سياري، بحسب ما أفادت وكالة أنباء مهر أن مناورات إيرانية ستنطلق غدا ولمدة 3 أيام في نطاق مياه شرق مضيق هرمز وسواحل مكران وبحر عمان وشمال المحيط الهندي. وأوضح أن المناورات ستجرى بمشاركة وحدات من القوات البحرية والجوية والبرية وقوة الدفاع الجوي الإيرانية.
وبطريقة "التقية" والتضليل والكذب، قال إيرج مسجدي، السفير الإيراني في العراق، إن التصعيد توقف بين إيران وأميركا بعد الرد الإيراني على اغتيال الارهابي قاسم سليماني. وحمل واشنطن مسؤولية قصف إيران للقاعدة الأميركية في العراق، وأشار إلى أن بلاده لا تريد للعراق أن يكون ساحة لصراعها مع أميركا. ولفت إلى أن ليس لإيران كذلك يد في قصف السفارة الأميركية الذي وقع مؤخراً، وأنها لا تدعم أي جهة تقف وراءه، نافياً تدخل إيران في الشأن العراقي أو فرض سياساتها عليه.

ويجري الجيش الإسرائيلي تدريباً على تجنيد قوات الاحتياط، وذلك على وقع تصاعد الأحداث في منطقة الخليج وتسرب أنباء عن استعدادات أميركية لضربة محتملة ضد إيران، وإرسالها أسلحة ومدمرات ومقاتلات للمنطقة، بينها غواصة تدخل الخليج لأول مرة مزودة بأكثر من 150 صاروخاً من طراز "توماهوك".
ويرى خبراء، أن طهران تحاول النفاد من ضربة أمريكية مدوية ستؤدي حتما إلى انهيار اقتصادها وترديها وانهيار نظامها السياسي تمامًا في حال أقدم الرئيس ترامب على سحق طهران ولذلك تسوق الأكاذيب للنفاد والهروب من هذه الضربة
أ.ي

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