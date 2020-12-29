متحدث الصدر: دول مستفيدة من وضع العراق الحالي.. ونشطاء: بالطبع دولتك الثانية إيران بسبب العملاء من أمثالكم

شن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما عنيفا على صلاح العبيدي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بعد بيانه عن أن هناك دولا مستفيدة من وضع العراق الحالي.

وأكد نشطاء، أن الدول المستفيدة من الوضع الحالي في العراق هي دولة واحدة وهي إيران التي لا تريد الخروج من العراق ولها عملائها والميليشيات الموالية لها.

وقال العبيدي، في مؤتمر صحفي، إن "الحديث عن التحالفات السياسية أمر بعيد الآن"، مشيرا إلى أن "هنالك نية وطموح للحصول على مئة مقعد نيابي لمسك زمام الأمور، في الحكومة المقبلة".

وأضاف أن "بقاء عمل المحافظات بدون رقيب بعد توقف عمل مجالس المحافظات من الممكن ان تكون باب من أبواب الفساد".

ورأى أن "الميزانية العراقية غير كافية لتأمين رواتب الموظفين، كما وانه ليس هناك نص او فقرة في الموازنة ترعى مصالح الطبقة الفقيرة".

وتابع "الأزمة الاقتصادية تتفاقم والحل المنطقي غير موجود"، مشيرا إلى أن "هناك دول مستفيدة من وضع العراق الحالي الاقتصادي والسياسي".

ورد النشطاء تقصد دولتك الثانية إيران يا عبيدي، التي تراعكم حتى تنفذوا كل طالبتها في العراق، من تهجير السنة ونشر الميليشيات الإرهابية وأفعالها الإجرامية.

وأشار النشطاء إلى أن الشعب العراقي في جنوب البلاد، بدأ يستفيق أخيراً من غفوته، وسيرمي بإيران وعملائها وميليشياتها خارجه ولن تقوم لهم أي قائمة.

وأكد نشطاء، أن مقتدى الصدر بدأ حملته الانتخابية مبكراً، الجميع يعلم أَنَّه متذبذب ولا يملك قراراً ثابتاً ولن يلتزم بوعد أو ميثاق ومآلات تغيير خطابه تجاه إيران أصبحت مكشوفة ولن تغير شيئاً بالنسبة للشعب العراقي، لن تحصل على رئاسة الوزراء أبداً.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على خطاب صلاح العبيدي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر:

وقال حساب، "@smsm_iraq"، " أكيد إيران أول وحدة".



وأضاف، حساب، "@alimg13751"، " أكيد دولة الاحتلال إيران حتى لا يستطيع العراق أن يتحرر من احتلالها".



وتابع حساب، "@Omani29086090"، " أكيد دولتك الثانية إيران".



وذكر حساب، "@adm0243"،" الصدر هو أيضا شر للعراق".



وقال حساب، "@BakhtyarMurad"،" ابعدوا بغداد عن الرعب، ولكن ارعبوا الكرد بصواريخ، الصدر مسؤول عن جرائم كثيرة ارتكبت بحق أبرياء".







