بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 29 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
الكاظمي: العراق على مفترق طرق.. ونشطاء: ممكن توضيح لمفترق الطرق .. ما هي تلك الطرق ؟ التخطيط: نسبة الفقر في البلاد وصلت إلى 32%.. ونشطاء: أكثر من 60 % فغالبية الناس في العراق مشردين الكاظمي: لن نسمح للسلاح المنفلت بالتحرك بالعراق.. ونشطاء: احمي أذنك الأول ولماذا لم تحاسب قتلة المتظاهرين؟ وقفة احتجاجية أمام البنك المركزي ببغداد.. والمتظاهرون: نطالب بإقالة محافظ البنك لأنه يريد تجويع الشعب "الخطوط الجوية العراقية" تفقد 55 مليون دولار.. ونشطاء: مخطط لبيع الشركة للفاسدين في العراق القانونية النيابية: المفوضية أبدت استعدادها لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد العراق يعتزم تنفيذ مشروع العاصمة الادارية قرب مجمع بسماية السكني على غرار العاصمة الادارية بالقاهرة ترامب يعلن موعد عودته لواشنطن.. ويوجه رسالة لأنصاره حول نتائج الانتخابات لجنة نيابية تطالب الحكومة بدعم الفلاحين والمزارعين لإجتياز الأزمة الإقتصادية النزاهة توقف إجـراءات تمليك عقار بيع بالمزايدة العلنية في ذي قار تسبب بهدر اكثر من ملياري دينار
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 29 كانون الأول 2020 04:00 م

بعد وصول موازنة 2021 .. مجلس النواب يمدد فصله التشريعي لإكمال التشريعات

الحلبوسي
 أعلن مجلس النواب تمديد فصله التشريعي الحالي، واكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إن مجلس النواب مدد فصله التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة لمدة شهر واحد.
وعزا المكتب تمديد الفصل التشريعي لإكمال العديد من التشريعات المهمة للفترة المقبلة، ومن ضمنها مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية الفين وواحد وعشرين.
وكانت رئاسة مجلس النواب أعلنت في وقت سابق وصول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام الفين وواحد وعشرين إلى مجلس النواب.











أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مجلس النواب

ملامح موازنة 2021 بعد أن وصلت إلى مجلس النواب 29 كانون الأول 2020 03:53 م

تصعيد عسكري

تحركات عسكرية إيرانية وتصعيد في العراق تزامنا مع ذكرى اغتيال الإرهابي قاسم سليماني 29 كانون الأول 2020 11:18 ص

عالية نصيف

عالية نصيف تجمع تواقيع لإدراج قانون المحكمة الاتحادية ضمن أعمال البرلمان 29 كانون الأول 2020 11:13 ص

مازن الفيلي

نائب : بعض الكتل سترفض رفع سعر صرف الدولار ضمن موازنة 2021 29 كانون الأول 2020 11:04 ص

بشير خليل الحداد

الحداد: ننتظر وصول الموازنة هذا الأسبوع وإقرارها خلال شهر 29 كانون الأول 2020 11:02 ص

البرلمان

البرلمان يحدد موعد استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات 29 كانون الأول 2020 11:00 ص

لويس ساكو

ساكو: العراق فقد مليون مسيحي و كل ما يجري من أجل الاستيلاء على الممتلكات 29 كانون الأول 2020 10:30 ص

حسن ناظم

المتحدث باسم رئيس الوزراء: الموازنة سترسل اليوم إلى البرلمان 29 كانون الأول 2020 09:56 ص

التعليقات