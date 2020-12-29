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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 29 كانون الأول 2020 03:49 م

الاقتصاد النيابية: البنك الدولي يسعى لرفع سعر صرف الدولار أكثر مما هو عليه الآن

البنك الدولي

قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان، ندى شاكر جودت، اليوم الثلاثاء، ان البنك الدولي يسعى لزيادة سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي.
وبينت جودت، ان “البنك الدولي، يريد زيادة سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، أكثر من السعر الحالي”.
وتابعت “لكن هذا الأمر مرفوض برلماني.. ولن نقبل باي زيادة جديدة مهما كانت الأسباب”.
وبينت جودت، ان “البنك الدولي، وحتى صندوق النقد الدولي، قدم مقترح قبل قيام حكومة مصطفى الكاظمي، برفع سعر الدولار مؤخراً، لكن هذه الجهات الدولية، تريد رفع السعر بشكل أكبر، وهذا الأمر يضر في الوضع المعيشي للمواطن العراقي، خصوصاً مع ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في البلاد”.
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