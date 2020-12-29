الكاظمي: العراق على مفترق طرق.. ونشطاء: ممكن توضيح لمفترق الطرق .. ما هي تلك الطرق ؟

تهكم نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، على خطاب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عندما صرح : "نحن الآن على مفترق طرق".

وطالب النشطاء الكاظمي بتوضيح لمفترق الطرق الذي يقصده، متسائلين ما هي تلك الطرق؟، ولماذا لا توضح خطابك؟ ولماذا لا تفسر الأمور؟ رغما أن كل شيىء واضح جلي.

وقال الكاظمي في بيان، له، إن العراق على مفترق طرق بعد أن تحققت ثلاثة أهداف سياسية.

ونقل بيان لمكتب رئيس الوزراء، عن الكاظمي قوله خلال ترؤسه اجتماعا لدعم مفوضية الانتخابات، إن "المهمة المركزية لحكومتنا هي إجراء انتخابات مبكرة، باعتبارها حكومة استثنائية بكل المقاييس، فهي نتاج لحراك شعبي من جهة ومطلب للمرجعية والقوى السياسية التي تنشد التغيير من جهة أخرى".

وأضاف، أن "الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 جعلت من الفترة الانتقالية فترة مستديمة، وهذا يعد من أكبر الأسباب التي جعلت الآليات عقيمة".

وتابع رئيس الوزراء: "نحن الآن على مفترق طرق، بعد أن تحققت ثلاثة أهداف أساسية في هذه الفترة الانتقالية التي نقودها الآن، اولاها رئيس وزراء مستقل لا ينتمي الى أي من الكتل السياسية، ومفوضية انتخابات مستقلة، وقانون انتخابات منصف يفوز فيه من يحصل على أعلى الأصوات".

وأكد: "لدينا فرصة للنجاح في استعادة ثقة الشعب بالدولة والنظام السياسي والآليات الديمقراطية، وذلك بإقامة انتخابات نزيهة وعادلة من شأنها أن تحقق استقرار البلد".

ورد النشطاء على الكاظمي، مطالبين بتوضيح لمفترق الطرق ما هي تلك الطرق؟، وتهكم البعض ورد، يعني مثلا في بغداد طريق للأنبار، وطريق كركوك كردستان، وطريق حله، وطريق الموصل، وطريق البصرة، وطريق ديالى، وإلى أي طريق سنصل مع الكاظمي.

وأشار النشطاء، إلى أن هناك شكوك بأن رئيس الوزراء مستقل؟! ومفوضية الانتخابات عليها مؤشرات بأنها غير مستقلة ونابعة من الأحزاب الحاكمة، أما قانون الانتخاب فقد وضع من قبل ممثلي الأحزاب الفاسدة في البرلمان كفا تضليل للشارع العراقي.

وتمنى نشطاء، أن لا توجد سلطة غير سلطة الحكومة، ويجب أن يكون هناك انتخاب رئيس للحكومة من قبل الشعب لا من قبل الميليشيات والأحزاب و إلغاء البرلمان بأكمله.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على خطاب الكاظمي:

وقال حساب، "@AlmahdawiHaifa"، " ممكن توضيح لمفترق الطرق .... ما هي تلك الطرق؟".



وأضاف، حساب، "@J6xHScadmUNOhwo"، " هناك شكوك بأن رئيس وزراء مستقل؟!، ومفوضية الانتخابات عليها مؤشرات بأنها غير مستقلة ونابعة من الأحزاب الحاكمة، إما قانون الانتخاب فقد وضع من قبل ممثلي الأحزاب الفاسدة في البرلمان كفا تضليل للشارع العراقي فالعراقي اليوم أذكى".



وتابع حساب، "@hamsalqamr10"، " حظ العراق وشعبه أخذها نصيحة استقيل واترك المنصب، فما وصل لمنصب رئاسة الوزراء إلا من قدم تنازلات كثيرة للمليشيات والأحزاب لكي يقبلوا به وطبعا أنت أكثر واحد قدم تنازلات".



وذكر حساب، "@ThairAlObaydi"، " رئيس وزراء تم اختياره من قبل سياسيي الفساد والميليشيات، حيث أن هيئة انتخابات مكونة من قضاة مرشحين من قبل الكتل الفاسدة، قانون انتخابات تم تفصيله ليناسب الكتل السياسية، هذا بالإضافة إلى انتشار سلاح المليشيات المدعوم من قبل الحكومة، والأموال المنهوبة التي ستستخدم في الانتخابات".

