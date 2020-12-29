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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 29 كانون الأول 2020 12:29 م

خبراء اقتصاد: موازنة 2021 تذهب إلى إيران من بوابة الحشد الطائفي و لا عزاء للشعب العراقي !

الحشد الشعبي في العراق

أكد خبراء اقتصاد أن  الموازنة المالية للعراق لعام 2021 أكثر من 100 مليار دولار، وأن  نصيب فصائل الحشد الشعبي الطائفي من الموازنة كبير جدا .

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه العراق نقصاً كبيراً في الخدمات وتراجعاً في الاقتصاد، حيث خصص للوزارات الخدمية أقل بكثير من النفقات المخصصة للحشد، وهو ما أثار حالة من الاستغراب  لدى الخبراء والمعنيين. 

ومعروف أن غالبية فصائل الحشد الشعبي مرتبطة بإيران وتأخذ تعليماتها مباشرة من الحرس الثوري الإرهابي  والمرشد علي خامنئي.

ويبلغ عدد مقاتلي الحشد الشعبي رسمياً 60 ألف مقاتل، لكن قيادات في الحشد الشعبي تتسلم رواتب 150 ألف مقاتل بطريقة وهمية.

ويقول مصدر سياسي رفيع المستوى  إن "قيادات في فصائل المقاومة الإسلامية ترفض دخول أي لجنة للتدقيق في الحسابات وأسماء الموظفين كي لا تكشف الأسماء الوهمية"، مضيفاً أن "تلك القيادات تسرق شهرياً من الموازنة العامة عن طريق الأسماء الوهمية نحو 90 مليار دينار عراقي وهو مبلغ كبير جداً".

ويؤكد المصدر أن "أي حكومة عراقية أو لجنة مختصة في مكافحة الفساد (في إشارة الى لجنة الكاظمي التي أعلن عنها قبل أشهر لمكافحة الفساد)، لا تستطيع فتح ملف الأسماء الوهمية في الحشد الشعبي.. كل من يحاول فتحه سيتعرض للتهديد أو يقتل بطريقة وحشية".

وبما أن الحكومة العراقية خصصت مبالغ كبيرة من موازنة عام 2021، للوزرات الأمنية وهيئة الحشد الشعبي والقدرات العسكرية والتسليح، يرى الخبير الاقتصادي حمزة الجوهر أن "الاهتمام بالأمور العسكرية في وقت تشهد البلاد أزمة مالية كبيرة ونقصاً في الخدمات أمر مؤسف"، ويفول: "بدلاً من ذلك يجب على الحكومة العراقية أن تعمل على النهوض بواقع البلد الخدمي".

ويشير الى أن "العراق لا يشهد حرباً كما في السنوات الماضية حتى يتم الاهتمام بالمعسكرات والتسليح وتخصيص كل هذه الأموال"، مستغرباً "تخصيص مليار دولار للوزارات الخدمية وتخصيص تريليوني دينار عراقي أي نحو مليار ونصف مليون دولار لنفقات فصائل الحشد الشعبي".

وفي مطلع الأسبوع الماضي، صوت مجلس الوزراء العراقي، على مشروع موازنة البلاد المالية للعام المقبل 2021 تمهيداً لإرساله إلى البرلمان للتصويت عليه، ووفق مسودة مشروع الموازنة، فإن قيمة الموازنة تبلغ 91 تريليوناً و790 ملياراً و155 مليوناً و429 ديناراً، بعجز يبلغ أكثر من 58 تريليوناً.

واحتسبت الموازنة على أساس سعر برميل النفط 42 دولاراً، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 ألف برميل يومياً، من ضمنها 250 ألف برميل مصدرة من إقليم كردستان، كما قدرت الموازنة سعر صرف الدينار بـ1450 ديناراً لكل دولار، حسبما ذكر البنك المركزي العراقي، فيما تم تحديد حصة الإقليم منها بنحو 12 في المئة.

ويعلق النائب العراقي عن محافظة الديوانية علي مانع  بالقول: "يجب أن يكون ملف الخدمات موضوعاً أساسياً في موازنة 2021 وأن يتم تخصيص أموال كافية لتشغيل المشاريع الخدمية المتوقفة"، مؤكداً أن "الكثير من المحافظات في وسط العراق وجنوبه تعاني من نقص في الخدمات والمشاريع وغيرها"، ومطالباً "الحكومة العراقية بالنظر الى هذا الموضوع والاهتمام بالخدمات التي يحتاجها المواطن العراقي بدلاً من التركيز على أمور أخرى نحن في غنى عنها".

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