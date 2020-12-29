العراق : ملتزمون بمحددات "أوبك بلس" في خفض إنتاج النفط الخام

أكد مدير عام شركة نفط البصرة خالد حمزة، استقرار معدل التصدير عند مليونين و700 الف برميل يومي قياسي، عبر ميناء الفاو النفطي.



وقال حمزة، أن "العراق التزم بتخفيض إنتاج النفط الخام خلال الفترة الماضية، وفقاً للحصص المحددة ببرنامج المنظمة، مؤكداً الاستمرار عند هذا المستوى"، موضحاً أن وزارة النفط أعدت خططاً لتنفيذ مشاريع ستراتيجية لمضاعفة الطاقة التصديرية للموانئ النفطية، البالغة حاليا اكثر من ( 4 ملايين برميل باليوم)، لاستيعاب الزيادات المتوقعة بالانتاج".



وكشفت وزارة النفط، عن خطتها لإضافة منصة عائمة جديدة الى المنصات السابقة ضمن القرض الياباني، فضلاً عن مشاريع مد أنابيب جديدة وعمليات الصيانة الدورية.



وقال وكيل وزير النفط لشؤون الاستخراج كريم حطاب، في بيان للوزارة: إننا "نعمل على توفير البيئة المناسبة للعاملين الذين يحرصون على إدامة الصادرات النفطية"، وذلك عقب زيارة حطاب.



يذكر أن دول منظمة أوبك ودولاً من خارجها توصلت الى اتفاق خفض الانتاج، بدءاً من مطلع شهر أيار الماضي، بتخفيض نحو 9.7 ملايين برميل يومياً، أو ما يعادل نحو 10 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي، بعد تدني سعر البرميل إلى مستوى دون الـ16 دولاراً للبرميل، متأثراً بتداعيات جائحة كورونا، وتراجع أسعار النفط الأميركي إلى ما دون الصفر للمرة الأولى في التاريخ.