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الثلاثاء, 29 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 29 كانون الأول 2020 12:03 م

اغتيال قيادي عسكري في ميليشيا سرايا السلام التابعة للتيار الصدري بالديوانية

سرايا السلام

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاء، رامي الشباني، القيادي في ميليشيا  ”سرايا السلام“، الجناح العسكري للتيار الصدري،  في محافظة الديوانية، جنوب العراق.
وقال مصدر أمني  إن ”مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية، فتحوا النار على القيادي في سرايا السلام، رامي الشباني، بعد خروجه من منزله في قضاء الدغارة، بمحافظة الديوانية، ما أدى إلى مقتله على الفور“.
وبين المصدر أن ”القوات الأمنية العراقية فتحت تحقيقا في الحادث، وتعمل حالياً على مراجعة كاميرات المراقبة لتتبع حركة المسلحين المجهولين“.

وانتشرت عناصر من ”سرايا السلام“ في شوارع الديوانية، بعد اغتيال الشباني، وفقا للمصدر.
يذكر أن الصدر أثار جدلا واسعا، بعد دعوته، قبل أيام، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إلى إبعاد العراق عن نزاعهما، وعدم التدخل في شؤونه، وذلك في تغريدة له على تويتر، بعنوان ”نداء أخير“.
ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، تصريحات  الصدر، بأنها ”مريبة ومضللة“.
وقال زادة في مؤتمر صحافي، الاثنين، إن ”توقيت ومضمون تلك التصريحات والتغريدات مريب ومضلل، ولا نسعى للتوتر، نحن ندافع بكل قوتنا عن المصالح الوطنية لإيران، وقد ثبت أن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن أي عمل“.

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