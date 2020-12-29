جهود إعمار الموصل بطيئة وغير كافية وتعرقل عودة السكان

قالت مصادر مطلعة إن عمليات إعمار مدينة الموصل، وخاصة المتعلقة بإحياء تراثها الإسلامي والمسيحي، وعمارتها التاريخية، مازالت بطيئةً للغاية، ما يعرقل جهود عودة السكان للمدينة.

وقال مسؤول برنامج إحياء التراث العراقي، ريتشارد زيتلر، إن الجهود المبذولة غيرُ كافية، ولم تستغل ارتباطَ أهالي الموصل بمدينتهم وتراثِهم، وحماسَهم الشديدَ لصناعة مستقبل أفضل في الموصل.

وأشار إلى أن برامج المصالحة الوطنية والعدالة الاجتماعية ضرورية لاستعادة الثقة داخل المجتمع العراقي لكنها تفتقر إلى الدعم من صناع القرار السياسي.