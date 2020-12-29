اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي تحضيرًا لقمة الرياض بداية 2021

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا استضافته البحرين عبر تقنية الاتصال المرئي تحضيرا للقمة الخليجية الـ41 المزمع عقدها في العاصمة السعودية الرياض في الخامس من شهر كانون الثاني المقبل.

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر الصباح اجتمع بسفراء الدول الخليجية في الكويت في لقاء أكد فيه تطلع بلاده لعقد القمة الخليجية في السعودية عقب مباحثات مثمرة بين الدول الخليجية.

وتأتي القمة الخليجية الـ41 وسط أجواء متفائلة بإمكانية أن تشهد القمة توقيعا على اتفاق ينهي الأزمة الخليجية المتواصلة منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام.