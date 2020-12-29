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الثلاثاء, 29 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 29 كانون الأول 2020 11:28 ص

اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي تحضيرًا لقمة الرياض بداية 2021

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عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا استضافته البحرين عبر تقنية الاتصال المرئي تحضيرا للقمة الخليجية الـ41 المزمع عقدها في العاصمة السعودية الرياض في الخامس من شهر كانون الثاني المقبل.
وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر الصباح اجتمع بسفراء الدول الخليجية في الكويت في لقاء أكد فيه تطلع بلاده لعقد القمة الخليجية في السعودية عقب مباحثات مثمرة بين الدول الخليجية.
وتأتي القمة الخليجية الـ41 وسط أجواء متفائلة بإمكانية أن تشهد القمة توقيعا على اتفاق ينهي الأزمة الخليجية المتواصلة منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام.
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