لليوم الثاني على التوالي .. طلعات مكثفة للطيران الحربي في سماء بغداد

شهدت سماء العاصمة بغداد تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي الحكومي لليوم الثاني على التوالي.



و أكد مصدر أمني في وقت سابق أن وزارة الدفاع وجميع تشكيلاتها وقطعاتها العسكرية تستعد لإحياء عيد الجيش العراقي في السادس من كانون الثاني المقبل .

مضيفا أن طائرات حربية من طراز أف 16 وسوخوي وأخرى مسيرة نفذت طلعات استعراضية في سماء بغداد استعدادا لإحياء ذكرى عيد الجيش.



وتأتي هذه الأنباء وسط توتر أمني غير مسبوق بعد قصف المنطقة الخضراء في بغداد بصواريخ الكاتيوشا وتهديد الولايات المتحدة بإغلاق سفارتها في بغداد واعتقال عنصر في ميليشيا العصائب متهم بتنفيذ عملية القصف الأخيرة .