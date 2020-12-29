تحركات عسكرية إيرانية وتصعيد في العراق تزامنا مع ذكرى اغتيال الإرهابي قاسم سليماني

كشفت وسائل إعلام إيرانية عن تحركات عسكرية مهمة ستتم في العراق تزامنا مع ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس السابق الإرهابي قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة ميليشيا الحشد السابق أبو مهدي المهندس.

ونقلت وكالة آنا الإيرانية عن مصدر مطلع قوله إن تلك التحركات من المحتمل أن تتم يوم الجمعة أو السبت المقبل.. وأضافت أن إيران قد لا تقدم على أي إجراء تصعيدي في ذكرى اغتيال سليماني والمهندس لكن من وصفتهم بالعراقيين مُصرين على التحرك في إشارة إلى الميليشيات الموالية لإيران في العراق.

كما أشارت الوكالة إلى زيارة وفد حكومي إلى طهران برئاسة المستشار في مكتب الكاظمي، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق المستقيل عادل عبد المهدي، محمد الهاشمي، المعروف باسم أبو جهاد الهاشمي، وهو أحد المقربين من طهران.