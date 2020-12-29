نائب : بعض الكتل سترفض رفع سعر صرف الدولار ضمن موازنة 2021

اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ان بعض الكتل السياسية سترفض التصويت على فقرة رفع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وقال عضو اللجنة مازن الفيلي ان “مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لم يصل الى مجلس النواب حتى الان”، لافتا الى ان “بعض الكتل السياسية في المجلس سترفض التصويت على المادة المتعلقة برفع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي”.

واضاف ان “قانون الموازنة سيحتاج الى اكثر من 40 يوما لقراءته داخل مجلس النواب”، مبينا ان “تأخر ارسال الموازنة سيؤثر سلبا على العديد من الامور المالية والمشاريع”..

