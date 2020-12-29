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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 29 كانون الأول 2020 11:02 ص

الحداد: ننتظر وصول الموازنة هذا الأسبوع وإقرارها خلال شهر

بشير خليل الحداد
أكد النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد، أن البرلمان ينتظر وصول موازنة عام 2021 خلال الاسبوع الجاري، مرجحاً اقرار قانون الموازنة العامة خلال شهر بعد وصولها الى البرلمان.

وقال الحداد إن "مشروع قانون الموازنة لعام ٢٠٢١ لم يصل إلى مجلس النواب، لكن من المنتظر أن يصل المشروع خلال الاسبوع الجاري"، مؤكداً "المضي بالاجراءات القانونية و التشريعية فور وصول القانون لمناقشته والتصويت عليه".
ورجح أن "يكون أن تتم قراءة مشروع قانون الموازنة  مطلع الشهر المقبل قراءة أولى ومن ثم بعدها القراءة الثانية، وتتم المناقشات المستفيضة في اللجان المعنية، كاللجنة المالية وداخل قبة البرلمان، حيث ستكون هنالك تغييرات ومناقشات حادة حول فقرات وابواب القانون ومواده".

وتابع انه"من المحتمل اجراء تعديلات على الموازنة كتقليل النفقات أو المناقلة في الابواب أو الطلب الى الحكومة لتعديل بعض الفقرات".
وأشار إلى أن "مدة المناقشات على مشروع القانون والتصويت  عليه تستغرق من ٢٠ يوماً الى شهر".
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