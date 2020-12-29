البرلمان يحدد موعد استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات

حدد مجلس النواب، موعد استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي، بشان ملف الهاتف النقال في الجلسة الاولى من الشهر المقبل.

وقال النائب علاء الربيعي في بيان إنه “بعد استكمالنا لكل الإجراءات القانونية وانطلاقآ من شعورنا بالمسؤولية ولممارسة الحق التشريعي والرقابي، تم تحديد موعد استجواب رئيس هيأة الإعلام والاتصالات في الجلسة الأولى من شهر كانون الثاني المقبل.

واضاف “سنثبت في هذا الاستجواب حجم الخروقات التي حصلت في عمل الهيئة وتحديداً ملف الهاتف النقال”.