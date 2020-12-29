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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 29 كانون الأول 2020 10:58 ص

المالية النيابية: الوفرة المتولدة من رفع سعر الصرف تكفي لرواتب كانون الثاني وشباط

الرواتب
أكدت الجنة المالية النيابية، وجود وفرة مالية لرواتب موظفي الدولة لشهري كانون الثاني وشباط والاشهر التي تليها من 2021 حتى في حال تأخر الموازنة.
وقال عضو اللجنة المالية عبد الهادي سعداوي ان “خطوة الحكومة برفع اسعر الدولار مقابل الدينار العراقي ولدت لدى الدولة وفرة مالية تكفي لدفع  رواتب موظفي الدولة للأشهر المقبلة.
واضاف ان “الوفرة المالية التي تولدت من رفع سعر الصرف تكفي لصرف رواتب موظفي الدولة لشهري كانون الثاني وشباط وحتى الاشهر التي تليها الاولى من 2021

واوضح ان تأخر الموازنة لا يؤثر على صرف رواتب موظفي الدولة وعلى الدولة ان لا تتخذ الموازنة ذريعة لعدم صرف رواتب الموظفين من اجل الضغط على البرلمان وتمريرها باخطائها
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