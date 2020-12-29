المالية النيابية: الوفرة المتولدة من رفع سعر الصرف تكفي لرواتب كانون الثاني وشباط

أكدت الجنة المالية النيابية، وجود وفرة مالية لرواتب موظفي الدولة لشهري كانون الثاني وشباط والاشهر التي تليها من 2021 حتى في حال تأخر الموازنة.

وقال عضو اللجنة المالية عبد الهادي سعداوي ان “خطوة الحكومة برفع اسعر الدولار مقابل الدينار العراقي ولدت لدى الدولة وفرة مالية تكفي لدفع رواتب موظفي الدولة للأشهر المقبلة.

واضاف ان “الوفرة المالية التي تولدت من رفع سعر الصرف تكفي لصرف رواتب موظفي الدولة لشهري كانون الثاني وشباط وحتى الاشهر التي تليها الاولى من 2021



واوضح ان تأخر الموازنة لا يؤثر على صرف رواتب موظفي الدولة وعلى الدولة ان لا تتخذ الموازنة ذريعة لعدم صرف رواتب الموظفين من اجل الضغط على البرلمان وتمريرها باخطائها