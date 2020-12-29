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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 29 كانون الأول 2020 10:55 ص

وزارة التربية تؤكد بقاء دوام المدارس يوماً واحداً في الأسبوع

وزارة التربية

اكدت وزارة التربية، ، بقاء الدوام في المدارس ليوم واحد في الاسبوع،.
 وقالت وزارة التربية في بيان ان وزير التربية علي حميد الدليمي وجه المدارس في المحافظات كافة بالالتزام بمقررات خلية الازمة وعدم التعامل مع اي قرارات اخرى، مؤكدة حرصها التام على سلامة الطلبة.
واضافت، انها ملتزمة بشكل تام بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة وتوجيهها بان يكون دوام التلاميذ يوما واحدا لكل صف دراسي وحسب المرحلة الدراسية (ابتدائي او ثانوي)، واما بقية أيام الأسبوع فسيكون التعليم فيها عن (بُعد) .
واشارت الى ان الوزير شدد على جميع ادارات المدارس كافة عدم الاستجابة لاي توجيهات او قرارات اخرى صادرة باجتهاد فردي من بعض الجهات حرصاً على سلامة الطلبة وضماناً لاستمرار العملية التعليمية.
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