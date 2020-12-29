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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 29 كانون الأول 2020 10:37 ص

العمل النيابية: 40% من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر

فاضل الفتلاوي
أكد عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، فاضل الفتلاوي، ، أن حوالي ٤٠ % من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر، مشيرا إلى أن لجنته تعتزم وضع خطط وآليات في موازنة 2021 للحد من نسبة الفقر .

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي: إن “نسبة الفقر في العراق وصلت الى ٤٠ % من مجموع سكان البلاد”، مبينا أن “الفقر ينهش العراقيين بسبب الاوضاع المالية والاقتصادية التي يمر بها العراق».

وأضاف أن لجنة العمل تعتزم وضع خطط وآليات في موازنة 2021 من شأنها الحد ولو بنسبة معينة من حالات الفقر المتزايدة».

وتابع الفتلاوي أن لجنته “تعمل حاليا على ثلاثة محاور من أجل تضمينها في موازنة العام المقبل”، مشيرا الى ان “الأولوية ستكون للشرائح الفقيرة في ايجاد مصدر دخل لهم ولعوائلهم».وكان الفتلاوي كشف، في تصريح سابق، عن تحركات نيابية لرفع رواتب المستفيدين من الاعانة الاجتماعية.
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