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الثلاثاء, 29 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 29 كانون الأول 2020 10:35 ص

نائبة: حكومة الكاظمي تعمدت تأخير إرسال الموازنة

الموازنة
أكدت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب ندى شاكر،  ان حكومة  رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي طبقت مبدأ الاقتراض ثم الاقتراض ولم تتخذ اي اجراءا للاصلاح الاقتصادي لتجاوز ازمة البلاد.

وقالت شاكر اننا نمر بفترة عصيبة خاصة مع تفاقم الازمة المالية والاقتصادية وعدم سيطرة الحكومة على اسعار الاسواق  التي اثقلت كاهل الناس في الايام الماضية بعد رفع سعر صرف الدولار بشكل مفاجىء رغم انه مدون في الموازنة ولم يجر به اي قرار نيابي.

 واضافت ان الموازنة كان المفروض ان تصل في تشرين الاول الماضي والان انتهت السنة ولم تصل وكان الحكومة تحاول  استخدامها كورقة ضغط حيال مجلس النواب الذي هو ليس مسؤولا عن الادارة التنفيذية للبلاد بل الحكومة بحكم الصلاحيات وهي من تتحمل وزر الازمات.
واشارت الى ان “حكومة الكاظمي منذ ولادتها لم تطبق اي اجراءات للاصلاح الاقتصادي بل اعتمدت مبدا الاقتراض ثم الاقتراض لتامين رواتب موظفي الدولة لافتة الى وضع البلاد يحتاج الى وقفة حقيقية لتفادي عواقب وخمية ستنال من ملايين الفقراء والبسطاء.
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