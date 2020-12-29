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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 29 كانون الأول 2020 10:32 ص

الصحة تشكل فريقا فنيا لمتابعة استيراد لقاح فايزر

وزير الصحة حسن التميمي
أعلن وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، عن تشكيل فريق فني لمتابعة استيراد لقاح «فايزر»، مشيرا الى ان التلقيح سيكون اختياريا

وقال التميمي في تصريح له : ان “ العراق وقع اتفاقية مع شركة فايزر التي حصلت على الموافقات العالمية لاستخدام اللقاح، كما خصص مجلس الوزراء قيمة الدفعة الاولى من اللقاح التي ستصل خلال الربع الاول من السنة الجديدة.
واضاف ان “الوزارة متواصلة مع منظمة الصحة العالمية لاستيراد أي لقاح يتم اقراره من قبلها بعد الاطلاع على نتائجه”، مبينا ان “الوزارة شكلت لجانا استشارية حددت الفئات المشمولة بالوجبة الاولى من اللقاح، وهم منتسبو وزارة الصحة والاعمار فوق 50 سنة ومنتسبو الاجهزة الامنية الذين اصيبوا بالامراض المزمنة ومضاعفات مرضية.


واشار الى ان «الوزارة تنسق مع شركة فايزر وشركات عالمية اخرى لتوفير المتطلبات اللوجستية المتعلقة باستيراد اللقاح ومعدات الحقن»، كاشفا عن «تشكيل فريق فني لمتابعة استيراده وتدريب الملاكات الخاصة بعملية التطعيم.
ولفت التميمي الى ان «التلقيح سيكون اختياريا وليس اجباريا بشكل ابتدائي، كما سيكون متاحا للجميع في وقت لاحق.
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