ساكو: العراق فقد مليون مسيحي و كل ما يجري من أجل الاستيلاء على الممتلكات

دعا بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو، العراقيين الى التكاتف والوقوف مع الدولة بوجه الميليشيات والسلاح المنفلت، كاشفاً عن ان عدد المسيحين في العراق انخفض من مليون ونصف الى 500 الف تقريباً



وقال ساكو، ، ان "بيوت وعقارات المسيحيين زورت سنداتها ولازال مسيطر عليها من جهات"، موضحاً انه "في سهل نينوى عادت العوائل لكن هناك قلق من الوضع الامني.

واضاف ان "الدولة لم تقدم شيئا للمناطق المسيحية التي تضررت من داعش، الكنائس والمنظمات هي من قامت باعادة ترميم المدارس وبعض الكنائس"، لافتاً الى انه "لا يوجد اهتمام بالمكون المسيحي في العراق رغم انه مكون مسالم و ولاؤه للدولة لكن الدولة ادارت ظهرها لهـ وهذا يحز في انفسنا.

وتابع ساكو "لا يوجد كمرك على الكلام فقط نسمع كلاما طيبا وخطابات والناس باتت تفقد الثقة ليس فقط المسيحيين بل جميع المواطنين، فقدوا الثقة.

واشار الى ان "عدد المسيحيين في العراق قبل عام 2003 كان يقدر بـ مليون ونصف المليون، لكن هاجر منهم قرابة المليون والمتبقي نصف مليون تقريباً"،

واستدرك بالقول: "مايجري كانما التاريخ يعيد نفسه، كما حصل مع اليهود سابقاً من تهجيز، الهدف هو الاستيلاء على املاكهم"، موضحاً ان "المسيحيين قدموا ترجمات مهمة من اليونان وثقافات اخرى وخدموا الثقافة العراقية.

وحول زيارة البابا الى العراق، قال ساكو، ان "العراق بلد محوري فمنه انطلقت الديانات السماوية اليهودية والمسيحية والاسلام، وهناك تراثات مهمة في البلاد، والعراق عانى حروبا كثيرة وعانى فيه المسيحون"، مشيراً الى ان "البابا سيأتي ليوجه رسالة سلام ومحبة من العراق، لاحترام الاخر والحق على التقدم والازدهار، فنحن ابناء عائلة واحدة بدل تمزيق بعضنا لنتعاون لنعيش بسلام.

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واشار الى ان "الكل يتحدث عن الحوار لكن الواقع هو حوار البارود و الكل يريد يسيطر على المناصب.



وقال "يجب الاستماع للاخر ومن ثم التكلم للوصل الى فضاء مشترك للعمل، قتل الاخر واثارة الاخرين وفرض الافكار بالقوة لاينفع"،



وتابع ساكو ان "الدولة ليس لها القدرة على فرض هيبتها والقانون وتحقيق العدالة، فالميليشيات اقوى من الدولة

واوضح "نحن على مفترق طرق ونسير نحو الاسوأ اذا لم يتكاتف العراقيون، حيث ان الانتماء للخارج يأخذ بنا للاسوأ"، داعياً الى "الوقوف مع الدولة لتقوية البلد لان الشر ليس له مستقبل، والفساد حرام والعراق يحتاج الى صحوة ضمير واخلاق.