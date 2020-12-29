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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 29 كانون الأول 2020 10:25 ص

النجيفي يدعو إلى التعاون لدحر مافيات الفساد والجريمة والسلاح المنفلت

سلاح العشائر
دعا الرئيس السابق لمجلس النواب أسامة النجيفي إلى التعاون لدحر”السلاح المنفلت ومافيات الفساد والجريمة.

” وقال النجيفي في تغريدة على صفحته بموقع تويتر، :“انقاذ الوطن يتطلب تمايز الرايات بين المؤمنين به وغيرهم، ويتوجب على المؤمنين بالدولة التعاون لدحر السلاح المنفلت ومافيات الفساد والجريمة ودعم القوات المسلحة لإنفاذ القانون وحماية العراق وشعبه ورفع الغطاء السياسي عن المتمردين على سلطة الدولة.
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