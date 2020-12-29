المتحدث باسم رئيس الوزراء: الموازنة سترسل اليوم إلى البرلمان

أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء حسن ناظم، ان الموازنة سترسل اليوم الى مجلس النواب، لافتا الى ان رواتب الشهر المقبل لن تتأخر حتى لو تأخر اقرار الموازنة.

وقال ناظم في تصريح ان “موازنة 2021 سترسل اليوم الى مجلس النواب، لافتا الى ان الموازنة بنيت على رؤية اصلاحية لحماية الفئات الهشة.

واضاف ان “سعر الصرف سيتذبذب ثم يستقر والحكومة مصرة عليه لأنه يؤمن تنشيط القطاع الخاص.

وبين ان “قرار رفع سعر الصرف قاطع والحكومة ثبتته بعد نقاش طويل وان كانت هناك رؤية مختلفة لمجلس النواب ننتظر ان تطرح على ان توفر ذات الموارد.

واوضح ان “هناك نقاشا دار مع زعماء الكتل السياسية بشأن سعر الصرف وكل تفاصيل الموازنة.

واكد ان “رواتب شهر كانون الثاني لن تتأخر حتى وإن تأخر اقرار موازنة 2021،