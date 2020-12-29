لجنة نيابية تحذر من ارتفاع معدلات الجريمة والطلاق بعد رفع سعر الصرف للدولار

حذرت اللجنة الاقتصادية النيابية، من ارتفاع معدلات الجريمة والطلاق على اثر رفع سعر الصرف للدولار، مبينا ان هناك دولا ستستغل الامر وبانتظار تمزيق الشعب مجتمعيا بالجرائم.



وقالت عضو اللجنة ندى شاكر ان اكثر ما اضر العراق هو اتباع قرارات الخارج في اصلاح الاقتصاد العراقي وعدم الاعتماد على الخبرات الداخلية التي تعرف معاناة الشعب وكيفية اصدار القرارات”.



واضافت ان “قرار رفع سعر الصرف سيضر العراق كثيرا ويؤدي الى ارتفاع معدلات الجريمة في العراق فضلا عن ارتفاع نسب الطلاق وتهديد البنية المجتمعية وتمزيقها”.



واوضحت شاكر ان “هناك دول فرحة وداعمة لقرار رفع سعر الدولار للوصول الى تهديم المجتمع وهو الهدف الذي تسعى اليه.

