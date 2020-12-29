بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 29 كانون الأول 2020 09:46 ص

خبير قانوني: العراق قادر على إنشاء محكمة متخصصة للتحقيق بملفات قتل المتظاهرين والفساد

علي التميمي
أكد الخبير القانوني علي التميمي قدرة العراق على انشاء محكمة متخصصة  للتحقيق بملفات قتل المتظاهرين والفساد وغيرها.

وقال في بيان صحفي ان : العراق غير منظم في اتفاقية روما لعام ١٩٩٨ بالتالي لايمكن للحكومة العراقية تقديم الملفات الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية أو الابادة الجماعية إلى هذه المحكمة.

واضاف التميمي: لكن مثل هذه الجرائم لاتسقط بالتقادم أو مضي المدة فيمكن تحريكها في اي وقت زمني قادم بعد أن ينظم العراق إلى هذه الاتفاقية المهمة.

واوضح : يمكن لمجلس الأمن وفق صلاحياته السابقه  وفق المادة ٢٤ من ميثاق الأمم المتحدة ان يحول هذه الملفات بطلب من العراق إلى هذه المحكمة ..وخصوصا بعد ما حصل من قتل للمتظاهرين..والفساد وتهريب الاموال وغسيلها. .

وبين التميمي: أما انشاء المحاكم الخاصة من مجلس  الأمن فيكون بطلب من الدولة ذاتها أو نتيجة لأحداث دامية تترتب على الشعوب كما حصل في راوند والبوسنة والهرسك.... ولبنان .كما في إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة قتلة الحريري.

واشار الى ان المشكلة في هذه المحاكم بطء الاجراءات ويتوجب على الدولة طالبة تشكيل المحكمة دفع قسم كبير من تكاليف انشائها

واكد التميمي  ان العراق يستطيع  انشاء  محكمة متخصصة   تحقيقا ومحاكمة وليس خاصة ..لان المحاكم الخاصة ممنوعة وفق المادة ٩٥ دستور ..تتولى النظر ..في ..قتل .المتظاهرين والكهرباء والفساد .. وان تحاط بالدعم والسرية والاستقلالية.
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