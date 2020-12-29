جبهة الانقاذ والتنمية للحكومة: نشاطات الوقف الشيعي في مناطقنا تثير الفتن

طالبت جبهة الانقاذ والتنمية برئاسة أسامة النجيفي ، الحكومة والوقف الشيعي بالتراجع عن البحث عن الاثار المرتبطة بآل البيت في المناطق المحررة، معتبرة أن هذا النشاط يمكن أن "يثير الفتن" في الوقت الراهن.



وقالت في بيان "تابعنا باهتمام نشاطات الوقف الشيعي والعتبة الحسينية وجولاتهم في بعض المحافظات المحررة للبحث عن آثار ومقامات يعتقد بأنها مرتبطة بآل البيت ، ومن منطلق المسؤولية والواجب الوطني نرى بأن مثل هذه النشاطات في الوقت الحاضر تثير الفتن الطائفية وتؤثر سلباً على لحمة النسيج الوطني"،.



ودعت الجبهة "الحكومة الى أن تتراجع عن قرارها المتسرع بالاتفاق بين الوقفين السني والشيعي وتشكل لجنة من المختصين المحايدين لدراسة القضية ورفع مقترحات واقعية بشأنها، وسيأتي الوقت المناسب لبحث مثل هذه الامور بروح من الشفافية دون حساسيات وتشنجات.