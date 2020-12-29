بايدن يصرخ مجددًا: موظفو البنتاجون يعرقلون عملية انتقال السلطة ومصادر: شكوك في ولاءات فريقه واتصالاتهم

البنتاجون: من هؤلاء الذين سيضعون أيديهم على الملفات الأخطر في العالم داخل البنتاجون؟ من يوجههم؟



لم يمل جو بايدن من الصراخ والشكوى، من وجود جهات رسمية داخل ادارة الرئيس ترامب تقوم بعرقلة خطواته أو مزاعم انتقال السلطة. وهذه المرة وقبله موظفوه اشتكوا من تعنت قادة البنتاجون معه وعرقلة عملهم.

وقال مراقبون، الواضح ان هناك شكوك تحيط بموظفي بايدن وولاءاتهم والبنتاجون ارفع مؤسسة عسكرية في الولايات المتحدة الامريكية. ولا يمكن أن يدخل مثل هؤلاء بسهولة.

وكان قد أعلن جو بايدن، أن الموظفين الذين عينهم الرئيس ترامب في البنتاغون يعرقلون عملية انتقال السلطة، محذرا من أن الولايات المتحدة قد تواجه مخاطر أمنية جراء ذلك.

وبعد تلقيه مع نائبته كامالا هاريس إحاطة حول الأمن القومي من طاقمه المكلف بترتيب الانتقال، قال بايدن إن الموظفين الإداريين في البنتاغون وكذلك مكتب الادارة والميزانية يضعون "عوائق".



وأضاف "حاليا لا نحصل على كل المعلومات التي نحتاجها من الإدارة المنتهية ولايتها حول نقاط رئيسية متعلقة بالأمن القومي". ووصف الأمر بأنه "من وجهة نظري هذا لا يقل عن انعدام المسؤولية".

وقال بايدن إنه يسعى للحصول على "صورة كاملة" من قبل الإدارة المنتهية ولايتها حول تمركز الجنود الأميركيين حول العالم. وأضاف "نحتاج إلى رؤية كاملة للتخطيط للميزانية الذي يجري العمل عليه في وزارة الدفاع والوكالات الأخرى من أجل تجنب أي إرباك أو استغلال من قبل خصومنا للحاق بنا وفق مزاعمه.

ورفض الرئيس ترامب، الانسياق وراء تصديق المجمع الانتخابي عل نتيجة الانتخابات الرئاسية وشن هجوما كيرا على المحكة العليا الامريكية التي تأخذ موقفا متشنجا ولم ترض ان ترد على دعاوى التزوير الي رفعها فريق ترامب قبل يوم التنصيب 20 يناير المقبل.



وقال وزير الدفاع في ادارة الرئيس ترامب، كريس ميلر إنهم اتفقوا مع فريق بايدن على إيقاف الإحاطات خلال موسم الأعياد، وهو ما نفاه فريق بايدن.

وقال مراقبون ان العرقلة ليست مرتبطة أبدا بشىء روتيني وهذا ليس في قاموس البنتاجون. ولكن من المؤكد أنها مرتبطة بولاءات ووطنية فريق بايدن.

أ.ي