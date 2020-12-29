بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 29 كانون الأول 2020
آخر الأخبار
التخطيط: نسبة الفقر في البلاد وصلت إلى 32%.. ونشطاء: أكثر من 60 % فغالبية الناس في العراق مشردين الكاظمي: لن نسمح للسلاح المنفلت بالتحرك بالعراق.. ونشطاء: احمي أذنك الأول ولماذا لم تحاسب قتلة المتظاهرين؟ وقفة احتجاجية أمام البنك المركزي ببغداد.. والمتظاهرون: نطالب بإقالة محافظ البنك لأنه يريد تجويع الشعب "الخطوط الجوية العراقية" تفقد 55 مليون دولار.. ونشطاء: مخطط لبيع الشركة للفاسدين في العراق القانونية النيابية: المفوضية أبدت استعدادها لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد العراق يعتزم تنفيذ مشروع العاصمة الادارية قرب مجمع بسماية السكني على غرار العاصمة الادارية بالقاهرة ترامب يعلن موعد عودته لواشنطن.. ويوجه رسالة لأنصاره حول نتائج الانتخابات لجنة نيابية تطالب الحكومة بدعم الفلاحين والمزارعين لإجتياز الأزمة الإقتصادية النزاهة توقف إجـراءات تمليك عقار بيع بالمزايدة العلنية في ذي قار تسبب بهدر اكثر من ملياري دينار الشرطة الأمريكية تحدد هوية المشتبه به في تفجير ناشفيل
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 29 كانون الأول 2020 02:59 ص

بايدن يصرخ مجددًا: موظفو البنتاجون يعرقلون عملية انتقال السلطة ومصادر: شكوك في ولاءات فريقه واتصالاتهم

بايدن

البنتاجون: من هؤلاء الذين سيضعون أيديهم على الملفات الأخطر في العالم داخل البنتاجون؟ من يوجههم؟

لم يمل جو بايدن من الصراخ والشكوى، من وجود جهات رسمية داخل ادارة الرئيس ترامب تقوم بعرقلة خطواته أو مزاعم انتقال السلطة. وهذه المرة وقبله موظفوه اشتكوا من تعنت قادة البنتاجون معه وعرقلة عملهم.
 وقال مراقبون، الواضح ان هناك شكوك تحيط بموظفي بايدن وولاءاتهم والبنتاجون ارفع مؤسسة عسكرية في الولايات المتحدة الامريكية. ولا يمكن أن يدخل مثل هؤلاء بسهولة.
وكان قد أعلن جو بايدن، أن الموظفين الذين عينهم الرئيس ترامب في البنتاغون يعرقلون عملية انتقال السلطة، محذرا من أن الولايات المتحدة قد تواجه مخاطر أمنية جراء ذلك.
وبعد تلقيه مع نائبته كامالا هاريس إحاطة حول الأمن القومي من طاقمه المكلف بترتيب الانتقال، قال بايدن إن الموظفين الإداريين في البنتاغون وكذلك مكتب الادارة والميزانية يضعون "عوائق".


وأضاف "حاليا لا نحصل على كل المعلومات التي نحتاجها من الإدارة المنتهية ولايتها حول نقاط رئيسية متعلقة بالأمن القومي". ووصف الأمر بأنه "من وجهة نظري هذا لا يقل عن انعدام المسؤولية".
وقال بايدن إنه يسعى للحصول على "صورة كاملة" من قبل الإدارة المنتهية ولايتها حول تمركز الجنود الأميركيين حول العالم. وأضاف "نحتاج إلى رؤية كاملة للتخطيط للميزانية الذي يجري العمل عليه في وزارة الدفاع والوكالات الأخرى من أجل تجنب أي إرباك أو استغلال من قبل خصومنا للحاق بنا وفق مزاعمه.
ورفض الرئيس ترامب، الانسياق وراء تصديق المجمع الانتخابي عل  نتيجة الانتخابات الرئاسية وشن هجوما كيرا على المحكة العليا الامريكية التي تأخذ موقفا متشنجا ولم ترض ان ترد على دعاوى التزوير الي رفعها فريق ترامب قبل يوم التنصيب 20 يناير المقبل. 


وقال وزير الدفاع في ادارة الرئيس ترامب، كريس ميلر إنهم اتفقوا مع فريق بايدن على إيقاف الإحاطات خلال موسم الأعياد، وهو ما نفاه فريق بايدن.
وقال مراقبون ان العرقلة ليست مرتبطة أبدا بشىء روتيني وهذا ليس في قاموس البنتاجون. ولكن من المؤكد أنها مرتبطة بولاءات ووطنية فريق بايدن.
أ.ي

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كتائب حزب الله العراق

الحشد الشعبي الإرهابي يتضامن مع كتائب حزب الله العراق ضد الكاظمي: لم نرفع دعوى قضائية على العسكري ولا نلاحقه 29 كانون الأول 2020 01:22 ص

حماس

الزهار يفضح عمالتهم وأيدي إيران الإرهابية الداعمة لحماس: في أول لقاء مع قائد فيلق القدس أعطانا 22 مليون دولار 28 كانون الأول 2020 11:50 م

قاذفات امريكية في الخليج العربي

تكهنات بضربة إيرانية إرهابية ضد المصالح الأمريكية انطلاقا من اليمن أو لبنان وخبراء: لو فعلها خامنئي لـ"مات" وانتهى الحرس الثوري 28 كانون الأول 2020 10:06 م

الكاظمي

خبراء للكاظمي: سلاح إيران يشيع الفوضى وعليك التحرك لاعتقال قادة الميليشيات الإجرامية فورا 28 كانون الأول 2020 08:21 م

الفقر في العراق

التخطيط: نسبة الفقر في البلاد وصلت إلى 32%.. ونشطاء: أكثر من 60 % فغالبية الناس في العراق مشردين 28 كانون الأول 2020 07:55 م

الكاظمي

الكاظمي: لن نسمح للسلاح المنفلت بالتحرك بالعراق.. ونشطاء: احمي أذنك الأول ولماذا لم تحاسب قتلة المتظاهرين؟ 28 كانون الأول 2020 04:11 م

تظاهرات أمام البنك المركزي

وقفة احتجاجية أمام البنك المركزي ببغداد.. والمتظاهرون: نطالب بإقالة محافظ البنك لأنه يريد تجويع الشعب 28 كانون الأول 2020 02:21 م

الخطوط الجوية العراقية

"الخطوط الجوية العراقية" تفقد 55 مليون دولار.. ونشطاء: مخطط لبيع الشركة للفاسدين في العراق 28 كانون الأول 2020 01:09 م

التعليقات